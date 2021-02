Governo: Vêm aí mais 15 mil computadores para ensino à distância

Com uma pandemia na máxima força, o Governo aproveita o digital para a área da Educação. Com uma paragem forçada, a escola passará a ser novamente online e é preciso que nada falte. Na reunião de Conselho de Ministros, foi aprovada a compra de mais computadores destinados ao ensino à distância.

Nessa mesma reunião foi também aprovado o novo Calendário Escolar.

4,5 milhões para comprar 15 mil novos computadores, conectividade e recursos didáticos

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros de 4 de fevereiro de 2021, foi autorizada a realização de despesa relativa à aquisição de computadores e conectividade para o acesso e utilização de recursos didáticos, no processo de ensino e aprendizagem, nos estabelecimentos de ensino públicos e particulares e cooperativos com contratos de associação, resultante da adoção generalizada do regime não presencial em resposta ao agravamento da situação epidemiológica.

Segundo o comunicado do Ministério da Educação, a despesa aprovada em Conselho de Ministros totaliza 4,5 milhões de euros, o suficiente para comprar mais 15 mil computadores. Estes equipamentos somam-se aos 100 mil computadores que já foram distribuídos no 1.º período letivo e aos 335 mil já comprados no âmbito do programa Escola Digital, com recurso a fundos comunitários, que deverão ser entregues durante o 2.º período.

Além desta despesa, foram abertas quatro linhas de financiamento do programa Portugal 2020, no valor de 14 mil euros, para que também as autarquias possam comprar equipamentos informáticos. A tutela referiu ainda que o Governo tem estado em contacto com as equipas fornecedoras dos equipamentos, num esforço de assegurar a entrega dos 335 mil computadores “dentro dos prazos contratualmente previstos”.

Além da aprovação da comprar de mais computadores, foi também aprovado o “novo” Calendário Escolar. De relembrar também que é já a partir da próxima segunda-feira, 8 de fevereiro, que a RTP Memória volta a emitir o programa “#EstudoEmCasa”. As aulas vão arrancar às 09h00 e terminam às 16h30. Na segunda-feira, cerca de 1,2 milhões de alunos do 1.º ao 12.º ano voltam a ter aulas à distância, à semelhança do que aconteceu no passado ano letivo.

Em termos laborais, ficou previsto que a marcação de férias dos docentes seja ajustada conforme o novo calendário de provas e exames, que deverá ser conhecido até 12 de fevereiro, sem prejuízo do direito ao gozo de férias.

