A Apple poderá estar a desenvolver hardware de saúde sob marca própria

A Apple já percebeu que o mercado dos dispositivos e dos serviços dedicados à saúde é muito rentável. Um dos grandes motivos pelo qual as pessoas compram o Apple Watch, por exemplo, é pela sua capacidade de “vigiar” certos sinais vitais e indicadores de saúde. A Apple também sabe que as pessoas não questionam os custos quando está em causa a sua própria saúde.

A empresa de Cupertino poderá estar já a desenvolver hardware para colocar produtos dedicados à saúde com marca Apple.

Equipamentos de saúde Apple

A Apple tem um grupo de trabalho de tecnologias de saúde interdisciplinar de engenheiros e criadores. Como resultado, nos últimos anos o mercado viu chegar alguns dos melhores recursos de produtos de saúde e bem-estar.

A empresa californiana tem departamentos bem definidos para criar produtos (hardware) e serviços. Myoung Cha e a sua equipa de engenharia são responsáveis pelas iniciativas Apple Health Strategic. Este departamento tem várias parcerias com empresas de ciências biológicas. Dois exemplos mais conhecidos são a Biogen e ZimmerBiomet. Além desta equipa, a Apple tem uma outra que tem estado em destaque. O responsável é Jay Blahnik e têm debaixo da sua alçada projetos especiais, como o Apple Fitness +.

Estes produtos aumentam os utilizadores e a necessidade da Apple procurar soluções nos projetos para a linha Saúde e Bem-Estar. Contudo, a empresa poderá estar a aumentar o desenvolvimento de equipamentos.

Saúde: Desenvolvimento de novo hardware

Um novo anúncio de emprego da Apple sugere que a tecnológica pode estar a desenvolver produtos de hardware de saúde com a sua marca. Assim, pode ler-se que a empresa procura um Engineering Project Manager (EPM) para a sua equipa de tecnologias de saúde. Segundo as informações, este irá liderar o projeto e desenvolvimento de produtos de hardware de saúde da marca Apple.

De acordo com a publicação, este quadro superior também será a cara da empresa para fornecedores no que toca aos serviços necessários ao fabrico dos produtos. Os requisitos poderão dar um sinal que a Apple tem novos produtos Apple Health Hardware a entrar em produção de fábrica em breve.

Conforme referimos, a maioria dos recursos de saúde e bem-estar da Apple tem estado canalizada para os projetos do Apple Watch e do iPhone. No passado, a empresa fez várias aquisições ou parcerias para promover hardware relacionado à saúde.

A empresa adquiriu a popular marca de monitorização do sono Beddit e integrou a oferta nas suas próprias lojas e canais de suporte.

Parcerias que podem correr mal

A parceria com outros players de hardware de saúde no passado nem sempre produziu os melhores resultados. Conforme estaremos lembrados, a parceria da Apple com a AliveKor é um exemplo. A AliveKor parou de vender os seus produtos Kardia através do canal da Apple, e as duas empresas estão agora numa disputa judicial sobre um caso de violação de patente.

Apesar de tudo o que se possa conjeturar, esta nova descrição de trabalho do produto Apple Health Hardware não fornece nenhuma pista sobre a natureza destes novos produtos em potencial.

Dado que a Apple procura aumentar a prontidão de fabrico e lançar a produção em massa, em breve, é esperado que o produto seja mais voltado para a saúde e menos para o bem-estar. Na verdade, seria muito interessante ver a monitorização da tensão arterial ou os sistemas de medição contínuos da glicose disponíveis via software e serviços da Apple.

