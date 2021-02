Mantenha a sua casa limpa com um destes aspiradores Xiaomi Roidmi

Para quem se vê obrigado a estar em casa a trabalhar ou a estudar sabe que uma casa limpa e organizada são meio caminho andado para um dia produtivo. Para acelerar o processo de limpeza há que ter boas ferramentas. É por isso que hoje damos a conhecer três aspiradores da Roidmi, uma submarca da Xiaomi.

Aproveite os códigos de desconto e tenha uma casa mais limpa!

Aspirador vertical inteligente Xiaomi Roidmi Nex 2 Plus (X30 Plus)

A primeira opção vai para o mais avançado aspirador vertical da marca. O Roidmi X30 Plus tem uma potência de 435W e um poder de sucção até 26500Pa.

A sua bateria é de 2500 mAh o que representa uma autonomia de 10 a 80 minutos, dependendo do modo de limpeza utilizado. A bateria demora cerca de 2 horas e meia a carregar, através de um carregador magnético.

O depósito do lixo tem uma capacidade de 550 ml. Além disso, tem um tanque de água com capacidade de 240 ml, o que permite, além da aspiração, fazer limpeza profunda com água.

Adicionalmente, o aspirador pode ser ligado ao smartphone, via app, onde o utilizador terá informações como estado da bateria, tempo de limpeza, envia lembretes quando o depósito de lixo encher e quando for necessário mudar os filtros.

O aspirador vertical inteligente Xiaomi Roidmi Nex 2 Plus está disponível em campanha de lançamento por cerca de 345€ (código NEX2PLUS), com envio rápido e gratuito a partir do armazém de Espanha. Após o dia 10, dia em que termina a campanha, retoma o preço de cerca de 500€.

Xiaomi Roidmi Nex 2 Plus

Aspirador vertical inteligente Xiaomi Roidmi Nex 2 Pro (X30 Pro)

O modelo X30 Pro também se adapta a diferentes tipos de limpeza e vem preparado para quem tem animais em casa, já que oferece uma escova própria para escovar-lhes o pelo. Segundo a marca é indicado para cães e gatos.

Mas é óbvio, além desta escova, tem uma escova de rolo grande para o chão e outra mais pequena para almofadas, colchões e sofás. Depois inclui um acessório em bico para calhas das janelas, para o carro ou para os cantos do teto. Há, por fim, um acessório mais pequeno, com uma escova, indicado para o pó dos móveis, cortinados ou teclados.

O Roidmi X30 Pro tem uma potência de 435W e um poder de sucção até 26500Pa, tal como o anterior. A bateria é de 2500 mAh o que representa uma autonomia de 10 a 70 minutos.

O depósito do lixo tem uma capacidade de 550 ml e o tanque de água uma capacidade de 160 ml. De referir que também este modelo se liga ao smartphone via app.

O Xiaomi Roidmi Nex 2 Pro, outro nome pelo qual pode ser encontrado nas lojas online, está disponível por cerca de 370€ (código ROIDMNEX2P), também com envio rápido e gratuito a partir de armazém europeu.

Xiaomi Roidmi Nex 2 Pro

Robô aspirador Xiaomi Roidmi Eve Plus

Para facilitar ainda mais a vida no processo de limpeza de casa, recomendamos sempre um bom aspirador robô e a este nem precisa de tirar o lixo. Com ligação à Alexa, capacidade de mapeamento e sensores anti-queda, este aspirador vem com uma base de carregamento que é também uma central de aspiração, que recolhe todo o lixo do robô.

Além da aspiração, conta também com um depósito de água e uma mopa, para uma limpeza mais profunda.

A bateria é de 5200 mAh que, segundo a marca, alcança uma limpeza numa área de 250 metros quadrados. O aspirador tem uma sucção máxima de 2700Pa e o depósito de lixo é de 300ml. A base de carregamento permite levar 3L de lixo.

Todo o controlo é feito via app, podendo ser criadas paredes virtuais, enviar o robô para uma área específica, entre muitas outras funcionalidades.

O robô aspirador Xiaomi Roidmi Eve Plus, com depósito inteligente para descarga de lixo, está disponível por um preço fantástico de cerca de 386€ (código ROIDMIEVE), com envio a partir de armazém europeu.

Xiaomi Roidmi Eve Plus