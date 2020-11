Monitorização da frequência cardíaca do Apple Watch salva mais uma vida

Os smartwatches, e outros “vestíveis” estão cada vez mais na moda. Para lá das horas e do calendário, estes computadores de pulso vigiam os sinais vitais dos utilizadores. O Apple Watch, não sendo o único, é o mais popular no que toca a tecnologias dedicadas a cuidar do bem-estar e da saúde de quem os usa.

Mais uma vez este dispositivo da Apple está referenciado por ter salvado a vida de um jovem americano.

Apple Watch alerta para frequência cardíaca elevada

Os recursos de monitorização da frequência cardíaca do Apple Watch mais uma vez salvam uma vida. De acordo com o 24 News, Zachary Zies, de 25 anos, foi alertado pelo seu relógio de que a sua frequência cardíaca em repouso era de 210 batimentos por minuto.

Segundo o que foi explicado, Zies, recém-formado pela Ohio State University, luta contra a ataxia de Friedreich desde o ensino secundário.

A ataxia de Friedreich é uma doença neurodegenerativa que leva a uma falta de coordenação muscular que dificulta a realização de movimentos voluntários.

Depois do smartwatch da Apple ter alertado sobre a frequência cardíaca elevada, o jovem foi hospitalizado e submetido a uma ablação cardíaca para corrigir a arritmia supraventricular.

Após este procedimento, a frequência cardíaca de Zies voltou ao normal e o jovem afirma que o seu Apple Watch salvou-lhe a vida.

Conforme sabemos, o Apple Watch permite-nos definir um limite de notificação de “alta frequência cardíaca”. Quando definido, o relógio enviará uma notificação push quando detetar uma frequência cardíaca acima deste limite durante um período de inatividade de 10 minutos.

Como pode personalizar os alertas de frequência cardíaca no Apple Watch:

No iPhone, abra a aplicação Watch; Clique na opção Coração; Vá à opção Ritmo cardíaco acelerado e defina um BPM; Vá também a Ritmo cardíaco lento e defina um BPM.

