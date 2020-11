PJ: Hacker português de 19 anos ameaçou divulgar dados do Governo brasileiro

O mundo do Hacking em Portugal não é apenas o Rui Pinto! Recentemente, um hacker português de 19 anos ameaçou mesmo expor dados do Governo brasileiro.

A Polícia Judiciária, em inquérito titulado e dirigido pelo Departamento Central e Investigação e Ação Penal (DCIAP) e em sintonia com a Polícia Federal Brasileira, efetuou uma operação policial internacional com o objetivo de causar disrupção em grupos organizados que operavam no ciberespaço.

Hacker português foi ontem preso na Ericeira…

Dessa operação resultou a identificação e detenção de 1 cidadão português com 19 anos de idade, em território nacional, enquanto que em território Brasileiro, foram identificados e detidos 3 indivíduos, com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos, que se dedicavam à prática continuada de crimes de acesso indevido, dano informático e sabotagem informática, revelou a PJ em comunicado.

Os detidos faziam parte de diferentes redes criminosas, agora afetadas por esta operação policial, e atuavam concertada e transnacionalmente, atacando funções de Estado, infra-estruturas críticas e interesses económicos diversos.

O detido português vai ser presente às autoridades judiciais para efeitos de primeiro interrogatório judicial, para efeitos de aplicação de medida de coação.

Zambrius, nickname na internet, foi este sábado preso na sua casa na Ericeira. Horas antes de ser detido, Zambrius disse a um jornalista que poderia expor dados do Governo brasileiro. Na passada sexta-feira, o hacker portugues revelou ao “Estado de São Paulo” que tinha um plano de invasão ao principal tribunal de segunda instância do Brasil: “Dentro de algumas horas vamos realizar um ‘vazamento’ em massa de dados institucionais do governo do Brasil. Os nossos hackers ‘controlam’ a maioria dos sites do governo do Brasil”, escreveu. O e-mail saiu com o mesmo endereço pelo qual o hacker tinha trocado mensagens com o jornal.

Segundo o Expresso, Zambrius revelou ter sido o autor do ciberataque ao sistema informático do Tribunal Superior Eleitoral, no último dia 15, durante a primeira volta das eleições municipais do Brasil. Em Portugal, suspeita-se que o grupo que lidera, o CyberTeam, tenha estado por detrás de diversos ataques cibernéticos, entre eles à Altice e à Direção-Geral do Orçamento, do Ministério das Finanças. No Brasil, o grupo também reivindica a autoria do ataque aos sistemas informáticos do Ministério da Saúde e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

O CyberTeam assume que faz ‘hacktivismo’ contra governos, sem contrapartidas monetárias.