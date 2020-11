Handball Manager 2021, para apreciadores de Andebol

Quem gosta de Andebol ficará satisfeito com esta notícia, certamente. A equipa independente Netmin Games, de origem alemã, revelou o próximo lançamento de Handball Manager 2021.

Ainda falta um pouco para o lançamento do jogo, mas já se sabe muito sobre o jogo.

O Andebol é um desporto que, ao longo dos anos tem tido pouca representatividade no universo dos videojogos. Então se nos estivermos a referir a jogos de estratégia, ainda mais raros são os exemplos.

Esta notícia ganha um pouco de relevância precisamente por isso, pois o estúdio independente alemão Netmin Games tem vindo a desenvolver, desde 2016, uma série de estratégia da modalidade. Uma espécie de Football Manager mas para Andebol: Handball Manager 2021.

Com lançamento previsto para 15 de janeiro, Handball Manager 2021 permitirá ao jogador, como o nome indica, a gestão de uma equipa de Andebol, que tanto pode ser masculina como feminina.

No modo carreira, o jogador é desafiado a pegar numa equipa nas divisões inferiores e levá-la até à principal divisão. Contratações, treinos, jogos… são tudo responsabilidades do Manager, ou seja, do jogador.

Outros aspetos da modalidade como, a gestão do pavilhão, merchandising ou gestão do apoio dos fãs serão tidos em conta e poderão receber o “dedo” do manager. Tudo isto para podermos levar o nosso clube ao estrelato.

Entretanto, também se sabe que poderemos exercer funções de selecionador nacional.

No entanto, e até agora, apenas está confirmada o licenciamento da Liga Alemã de Andebol, conhecida por LIQUI MOLY Handball Bundesliga. Também a Segunda Divisão Alemã estará presente no jogo.

Infelizmente desconhece-se se estão a ser feitos quaisquer esforços para licenciar ou representar outras ligas, como a portuguesa, por exemplo.