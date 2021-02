Bill Gates alerta que países ricos devem comer carne de vaca sintética

No ano passado, conforme lhe mostramos aqui, Bill Gates decidiu dedicar-se exclusivamente a causas filantrópicas, como a saúde e desenvolvimento a nível global, educação e combate às mudanças climáticas.

No lançamento do seu novo livro, “How to Avoid a Climate Disaster”, o filantropo avisou que os países ricos devem comer apenas carne de vaca sintética, de modo a evitar uma catástrofe climática.

Bill Gates: Consumo de carne de vaca deve ser nulo nos países ricos

Ainda que seja frequentemente associado à Microsoft, por ter sido um dos seus cofundadores, Bill Gates está envolvido em muitos outros projetos. Aliás, dedica grande parte do seu tempo, bem como do seu dinheiro, a causas filantrópicas.

Por exemplo, através da fundação à qual dá nome junto da sua esposa, Bill Gates injetou milhões de dólares, a fim de tornar a vacina para os países em desenvolvimento mais barata.

Agora, com o lançamento do seu novo livro “How to Avoid a Climate Disaster” (em português, como evitar um desastre climático), Bill Gates apelou a que as nações mais ricas começassem a comer apenas carne de vaca 100 por cento sintética.

Produção de carne de vaca preocupa especialistas

Apesar de parecer uma conceção radical, estudos apontam que a produção de vacas é um grande contribuinte para as emissões de um potente gás com efeito de estufa, o metano, que atingiram níveis recorde.

Aliás, a quantidade de metano na atmosfera aumentou de forma absurda entre 2000 e 2017, levando os investigadores a crer que se dará um aumento do aquecimento global de 4º Celcius, até ao final do século.

Além disso, os cientistas alertam para a perigosidade deste limite a que humanidade se está a sujeitar. Isto, porque existem cada vez mais riscos associados a catástrofes originadas por perturbações ecológicas.

As emissões dos bovinos e outros ruminantes são quase tão grandes como as da indústria de combustíveis fósseis para o metano. As pessoas brincam sobre o arroto das vacas sem se aperceberem do tamanho real da fonte.

Disse Rob Jackson, cientista da Stanford University.

Ao MIT, Bill Gates descreveu o problema como “muito difícil”, uma vez que mesmo os compostos que reduzem as emissões de metano mostram-se insuficientes. Além disso, acredita que as pessoas podem habituar-se ao sabor da carne de vaca sintética que, com o tempo, vai melhorar.

Para além disso, o filantropo reitera que, apesar de ser possível à humanidade evitar uma catástrofe através de conquistas tecnológicas, a política governamental vai acabar por ser necessária.

Apesar de as empresas de produção de carne sintética registarem uma representatividade muito baixa, Bill Gates acredita que “estão no seu caminho” de ganhar mais relevância.