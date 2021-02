Com toda a sua aura de segurança, os produtos da Apple têm estado sob um forte ataque de malware nos últimos meses. Os hackers perceberam que este é uma franja de mercado que interessa e por isso têm voltado a sua atenção para estes sistemas.

Com provas dadas em ataques recentes, esta é cada vez mais uma certeza. Agora, e do que foi revelado, existe um novo malware que está a espalhar-se no macOS. A sua forma de atuação é estranha e está a intrigar os investigadores de segurança.

Há cada vez mais malware para o macOS

Mesmo com todas as suas medidas de segurança implementadas, o macOS da Apple é cada vez mais um sistema onde os hackers e os atacantes se focam. Existem formas de destes ataques terem sucesso e isso tem estado a ser explorado ativamente.

O interesse é tal que até o novo SoC M1 da Apple parece estar já sob ataque. Ainda na semana passada foi encontrado um malware dedicado a este SoC e que conseguiu escapar ao controlo da Apple, sendo, entretanto, desabilitado e inutilizado.

Não se sabe como ataca a segurança

Agora há um novo malware, também com uma atenção especial para o SoC M1, e que está a intrigar os investigadores de segurança. O Silver Sparrow segue o mesmo modelo de infeção que muitos outros, mas neste momento não está dedicado a fazer nada, ainda.

Quem revelou este novo ataque analisou o comportamento do malware e concluiu que o seu comportamento é tudo menos normal. De hora a hora contacta um ponto central, a tentar receber novas ordens e potencialmente um payload maligno. Até agora, nada é transmitido de volta.

M1 da Apple é também uma das vítimas

Até agora sabe-se que este malware está espalhado em cerca de 30 mil máquinas, em mais de 150 países. Há ainda informações que o Silver Sparrow tem um mecanismo de autodestruição e uma versão dedicada ao SoC M1, para poder ser mais efetivo.

A grande questão neste momento é o que este malware poderá fazer ao macOS e aos equipamentos da Apple. A porta de entrada está aberta e os hackers podem a qualquer momento enviar a sua carga destrutiva para fazer os estragos que ninguém deseja.