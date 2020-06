A Apple poderá mesmo estar a preparar um iPhone dobrável

As suspeitas de que a Apple poderá estar a desenvolver um iPhone dobrável já não são novas. Inclusive o registo de uma patente pela empresa de Cupertino acentuou mesmo a possibilidade do eventual anúncio de um equipamento com essas características.

Mas agora há mais algumas informações que dão força à ideia de que um possível iFold poderá estar já a ser preparado.

Apple estará a preparar um iPhone dobrável

Desta vez as informações vêm do Youtuber Jon Prosser, que também tem vários contactos internos com a Apple e, por conseguinte, já adiantou várias informações precisas relacionadas com a marca nos últimos meses.

Segundo Prosser, a Apple já estará a desenvolver um smartphone dobrável, cujo anúncio não deverá demorar muito tempo.

As informações ficaram conhecidas quando o Youtuber respondeu a um tweet do jornalista Gregory MacFadden, onde este dizia estar “cada vez mais confiante de que a Apple deveria estar a criar um telefone dobrável“.

MacFadden disse estar com o Galaxy Z Flip há quatro meses e que sentia muita confiança no dispositivo, referindo ainda que a Apple também poderia criar um equipamento que unisse as qualidades do iPhone com o iPad.

Prosser deixou no ar que a empresa da maçã poderia estar a preparar isso mesmo e MacFadden pediu ao Youtuber que ‘piscasse’ os olhos duas vezes caso a Apple estivesse mesmo a criar um dobrável. Então Prosser respondeu com “*blink *blink”, que caracteriza o piscar de olhos.

Esta já não é a primeira vez que Prosser adianta informações sobre a Apple e grande parte delas acabaram mesmo por se confirmar. Uma dessas informações foi a data de lançamento do iPhone SE.

Outros rumores indicam que o iPhone dobrável da Apple poderá ser lançado a partir de meados do próximo ano. Mas tudo também pode depender da Corming, a solução da Gorilla Glass capaz de criar um ecrã completamente dobrável.