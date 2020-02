Apple: Será que vem aí um iPhone com ecrã dobrável?

A Apple registou uma patente referente a um dispositivo dobrável com abas móveis, o que poderá levar a acreditar que estará a planear um iPhone flexível.

O mercado de smartphones está um pouco ‘estagnado’ no que respeita a inovação. No entanto o aparecimento dos primeiros smartphones dobráveis veio dar outro ânimo ao segmento.

Várias são as marcas que se estão voltar para os smartphones dobráveis como, por exemplo, a Samsung, Huawei, OnePlus e Xiaomi, empresas que já criaram ou pelo menos rumores há de que possam estar a preparar um equipamento flexível.

Neste sentido, parece que a empresa de Cupertino não quer perder o campeonato e poderá também estar perto de entrar na corrida dos smartphones dobráveis.

Apple regista patente de equipamento dobrável. Será um iFold?

Segundo a MacRumors, a Apple patenteou esta semana um dispositivo dobrável com dobradiças e abas móveis. Estas abas terão a função de impedir que o ecrã fique dobrado e, por conseguinte, que se danifique ao ser dobrado.

A patente publicada nesta terça-feira pelo U.S. Patent and Trademark Office e intitulada como “Dispositivos eletrónicos com ecrãs e dobradiças flexíveis”.

A descrição da patente refere um ecrã flexível, capaz de dobrar e desdobrar através de um mecanismo de dobradiça que garante o espaço adequado entre as partes do ecrã que são dobráveis.

As imagens mostram uma estrutura de suporte que, através das dobradiças, irá acomodar as partes do ecrã dobrável.

Ou seja, ao ‘desdobrar’ o smartphone, as abas móveis alongam-se para dar o suporte ao ecrã e depois encolhem quando o equipamento é dobrado novamente.

Este possível ‘iFold’, ou tão somente iPhone dobrável, para já está apenas no desenho. Bem sabemos que muitos são os projetos com patentes registadas mas que, pelas mais variadas razões, não chegam a ver a luz do dia.

Leia também: