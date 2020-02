A Google tem andado a um ritmo elevado a criar novidades para o Chrome. A cada nova versão, a gigante das pesquisas apresenta melhorias em várias áreas que vão ajudar os utilizadores em vários níveis.

Isto tem sido visto nas últimas versões e voltou a acontecer agora. Com o Chrome 80, que acabou de chegar, volta a trazer melhorias. Focam-se na segurança, em especial para proteger os dados de navegação dos utilizadores.

As notificações no Chrome mudaram

A principal preocupação do Google nas últimas versões do Chrome tem estado na usabilidade e na forma como este browser notifica os utilizadores. Cada vez menos estas estão a ser intrusivas e tentam passar despercebidas para garantir uma navegação mais fluída.

Com a versão 80 este caminho continuou a ser trilhado e voltam a haver alterações. Assim, as notificações de alertas deixam de ser tão visíveis, limitando-se a ficar na barra de endereço, com a mínima interação necessária.

Um novo paradigma para as cookies neste browser

Há ainda uma mudança no que toca à utilização do protocolo HTTPS. A Google tem impulsionado este movimento e agora o Chrome tentará dar mais uma força. Tentará, nos casos de conteúdos mistos, servir estes recorrendo ao https, para evitar situações de falta de segurança.

Outra área de mudança, também focada na proteção, está nos cookies. Apenas os chamados “Same Site” vão ser permitidos. Isto significa que apenas os que tiverem essa definição vão ser tratados como fidedignos e permitidos. Os restantes vão receber uma classificação diferente.

Um grande trabalho da Google

A somar a todas estas melhorias, a Google continuou a melhorar o seu browser. Há correção de problemas identificados e melhorias gerais no que toca ao desempenho e comportamento nas diferentes plataformas onde está presente.

Esta nova versão está já disponível tanto para desktop, com o Windows Linux e Mac a tê-la para instalação. Também o Android recebeu já esta versão, com todas as novidades associadas.