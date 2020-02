TT Isle of Man: Ride on the Edge 2, o jogo oficial de uma das mais mediáticas competições do motociclismo internacional, prepara-se para a grelha de partida.

Com o lançamento a aproximar-se a passos largos, Julien Toniutti (um dos mais importantes pilotos) veio lume dar uma entrevista sobre o jogo.

Uma das competições mais emblemáticas do mundo do motociclismo é TT Isle de of Man (uma ilha localizada entre a Inglaterra e a Irlanda). Como a organização gosta de lhe chamar: The Greatest Race on Earth!

Uma exigente e perigosa corrida anual que leva os principais e mais corajosos pilotos de motos a lutarem na ‘Mountain Course’ pela supremacia num desafio repleto de adrenalina e de perigos (de lembrar que já houve mais de 150 mortes no decorrer das sucessivas provas).

O circuito tem um comprimento total de 37.73 milhas (cerca de 60 Kms) e mais de 260 curvas, consistindo num percurso que percorre as principais estradas públicas da ilha. O evento ocorre todos os anos em Maio/Junho e conta já com mais de 100 anos de existência. A corrida original data de inicios de 1900.

A celebrar o evento, os estúdios franceses KT Racing preparam-se para lançar o jogo oficial da competição: TT Isle of Man: Ride on the Edge 2.

O desenvolvimento do jogo contou com a preciosa ajuda de um dos mais mediáticos pilotos de TT Isle of Man e detentor do actual record (francês) da pista: Julien Toniutti.

Graças à partilha de experiência e emoções, Julien ajudou a equipa da KT Racing a desenvolver o jogo no sentido de o tornar o mais realista possivel, assim como de optimizar todo e cada aspecto da simulação de condução. De relembrar que o jogo irá contar com um modo Carreira robusto e empolgante para todos os jogadores que queiram sentir na pele o que é ser o campeão da ‘Mountain Course’.

Fiquem com a entrevista a Julien Toniutti:

Toniutti passou o ano de 2019 em convalescença de lesões decorrentes dum acidente sofrido no Dakar e irá participar na edição deste ano de Isle of Man.

Com licenciamento oficial dos pilotos em prova, das motos e dos circuitos, TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 será lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC em Março. A edição da Nintendo Switch será lançada posteriormente.