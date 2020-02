Vodafone vai tirar todos os equipamentos da Huawei do core

Para quem não sabe, grande parte dos equipamentos das operadoras que estão instalados no core (núcleo) das redes é da Huawei. A Vodafone, a segunda maior operadora de redes móveis do mundo, anunciou recentemente que vai remover os equipamentos fabricados pela Huawei do core das suas redes móveis na Europa.

A decisão acontece depois que a Grã-Bretanha ter restringido a ação da empresa chinesa no que diz respeito ao 5G.

Huawei apenas em 35% dos circuitos da rede

A Vodafone anunciou recentemente que irá remover os equipamentos da Huawei de segmentos sensíveis e críticos da rede 5G. A decisão afetará as operações na Europa, depois da decisão do Reino Unido em afastar a empresa chinesa.

Sob as novas regras do Reino Unido, as telecomunicações podem continuar a usar a tecnologia Huawei, mas apenas em 35% da rede e em partes não sensíveis.

Em comunicado a empresa de comunicações referiu que…

Tendo como base a decisão do Reino Unido, a operadora irá retirar os equipamentos da Huawei. Tal acontecerá nos próximos cinco anos e preve-se um impacto de 200 milhões na alteração dos equipamentos da Huawei da rede de comunicações da Europa.

Esta não é propriamente “mais uma decisão”, tendo em conta o impacto financeiro elevado. As suspeitas de espionagem continuam a ter enorme impacto na empresa chinesa.

Relativamente ao nosso país, a presença da chinesa Huawei nas redes 5G não tem sido propriamente uma preocupação. No entanto, as operadoras dizem estar atentas e não excluem a hipótese de tomar medidas.

