Vodafone e NOS juntam-se por uma melhor rede móvel em Portugal

Vodafone Portugal e a NOS assinaram hoje uma “Carta de Intenções” com vista à celebração de um acordo de partilha de ativos móveis de abrangência nacional. O objetivo passa por garantir uma maior eficiência e rapidez na cobertura do território nacional.

As operadoras acreditam que o acordo a celebrar se traduzirá num maior benefício para os seus Clientes, melhorando a cobertura nacional e a qualidade do serviço prestado.

De acordo com o comunicado, a Vodafone e a NOS garantirão total independência na definição e prestação dos serviços aos seus Clientes, Nesse sentido não será partilhado espectro e manter-se-à o controlo estratégico de cada uma das redes de comunicação.

Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal referiu que…

Esta parceria trará benefícios significativos aos nossos Clientes, aumentando a confiança nos serviços que prestamos e fortalecendo a concorrência no mercado de telecomunicações, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento da Sociedade Gigabit em Portugal

A Vodafone sempre defendeu, em prol de uma maior dinamização do mercado e em benefício dos Clientes, modelos de partilha de infraestrutura, sendo este acordo uma extensão da parceria celebrada com a NOS em 2017. A manutenção desta parceria tem subjacentes princípios de racionalidade económica, eficiência e rapidez no deployment da rede, manutenção da independência estratégica e uma total orientação para a qualidade do serviço prestado. A Vodafone acredita que desta forma contribuirá para aumentar a competitividade de Portugal neste mundo cada vez mais digital.