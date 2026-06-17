Prepare a sua casa para o verão: estes gadgets valem cada cêntimo!
Com as temperaturas a subir e o verão a chegar, a tecnologia pode ser a melhor aliada para manter a casa fresca e confortável sem gastar uma fortuna.
O verão está muito próximo e, antecipando o desconforto que os próximos meses podem trazer, a preparação faz toda a diferença.
Não se trata de realizar grandes obras nem investimentos avultados, pois há um conjunto de gadgets acessíveis que, instalados a tempo, mudam completamente a experiência de estar em casa nos meses mais quentes.
14 gadgets para sobreviver ao verão
Ventoinha de pescoço
Ventoinha de pescoço, ventilador de pescoço USB recarregável máximo 15 H, ajustável ao pescoço, ecrã digital, 3 velocidades, potente e silencioso, portátil e leve para casa, escritório, viagens, acampar.
Tapete de refrigeração para almofada
Tapete de refrigeração para almofada, alívio de lesões por frio, perfeito para suores noturnos, enxaquecas, febre, sufocos, reutilizável (azul).
Aparelho contra picadas de insetos
Beurer BR 90 Aparelho contra picadas de insetos, para o tratamento de mordidas e picadas, alivia a coceira e o inchaço, sem produtos químicos, luz comutável para uso no escuro.
Candeeiro anti-mosquitos
Candeeiro anti-mosquitos, mata mosquitos elétrico 4200V 18W lâmpada UV, armadilha para mosquitos de interior e exterior, captura eficazmente moscas, traças e outros insetos.
Ventilador portátil com clip
ATEngeus Ventilador de mesa USB, ventilador portátil recarregável, ventilador de clip de 20,3 cm, 4 velocidades fortes, rotação de 360°, interface USB dupla, adequado para casa e escritório.
Fonte de água para animais de estimação
Fonte de água para gatos PETKIT EVERSWEET 2L, bomba sem fios, controlo por aplicação, dispensador automático de água para gatos, ultrassilenciosa, 3 caudais de água, filtro triplo, visor de nível de água, luz LED.
Garrafa térmica
Philips Water Go Zero Smart Bottle Garrafa de água UVC-LED auto-limpável, aço inoxidável, livre de BPA, preto.
Ventilador de teto
Mellerware - Ventilador de teto com controlo remoto Brizy Bright | 30 W | 6 velocidades | Ultra silencioso | 3 pás de 132 cm de diâmetro | Função verão-inverno | Temporizador | LED | Branco [Classe energética E].
Mini Frigorífico
Cecotec Mini Frigorífico Frigorífico Retro de Mesa 45L Bolero CoolMarket TT Origin 45 Vermelho. 55cm de Altura e 44,7cm de Largura, Classe Energética E, Icebox e Puxador Cromado, Vermelho [Classe energética E.
Ventilador de torre
LEVOIT Ventilador de torre, inteligente com WiFi Alexa, 7,9 m/s com motor DC, silêncio 25 dB e 23 W, ajuste para cima/para baixo 60°, 12 velocidades com controlo remoto, 4 modos e temporizador 12H.
Máquina de gelo
Máquina de cubos de gelo em aço inoxidável com ecrã LED função de limpeza depósito de água de 2 litros, inclui pá e cesta 2 tamanhos para cozinha.
Máquina de Gelado
Moulinex Dolci, Máquina de Gelado, 10 programas em 1, Limpeza com enxaguamento automático, Tecnologia 1 Step Perfector, Até 1,4L de gelado com os 3 recipientes de Tritan, Inclui colher de gelado, Branc.
Calha motorizada para cortinas
ABALON Calha motorizada para cortinas de onda perfeita, motor WiFi compatível com Alexa Google Home e App móvel Tuya Smart, controlo remoto, largura até 5 m, cor branca.
Ar condicionado portátil
Cecotec ForceClima 7100 Ar condicionado portátil com controlo remoto. 7000 BTU, baixo consumo, ecrã LED, 4 modos, 2 velocidades, cobertura 15 - 20 m2 [Classe energética A].
A melhor altura para preparar a casa para o verão é antes mesmo de ele chegar. Por isso, estes pequenos gadgets não ocupam espaço, não exigem instalações complexas e provam que, muitas vezes, os detalhes fazem toda a diferença.
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