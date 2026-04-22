ChatGPT Images 2.0: OpenAI apresenta modelo de imagem capaz de escrever em vários idiomas

A OpenAI anunciou o lançamento do ChatGPT Images 2.0, um novo modelo de inteligência artificial (IA) de imagem que se destaca pela sua precisão superior e pela inclusão de capacidades de raciocínio visual.

ChatGPT Images 2.0 da OpenAI domina caracteres não latinos

A OpenAI descreve esta nova versão como uma mudança de patamar para os modelos de geração de imagem. O sistema demonstra agora uma aptidão renovada para seguir instruções detalhadas, renderizar blocos de texto complexos e posicionar objetos num cenário de forma coerente.

Pela primeira vez, a empresa desenvolveu um modelo de imagem dotado de capacidades de raciocínio, o que permite à ferramenta realizar pesquisas na internet e validar os seus próprios resultados.

Houve um esforço considerável para que o ChatGPT Images 2.0 compreenda e reproduza caracteres de alfabetos não latinos de forma mais eficaz. De acordo com a OpenAI, verificaram-se grandes progressos na gestão de idiomas como o japonês, o coreano, o chinês, o hindi e o bengali.

Paralelamente, o modelo é agora mais capaz de recriar as propriedades específicas de diferentes estéticas visuais. Este avanço torna a ferramenta particularmente útil para profissionais que trabalham no desenvolvimento de protótipos de videojogos ou na elaboração de storyboards.

Novas opções de formato

Para além das melhorias ao nível da compreensão, o modelo oferece uma maior versatilidade técnica. Os utilizadores podem agora gerar imagens com proporções variadas, desde o formato panorâmico de 3-1 até ao formato vertical de 1-3.

A resolução das criações pode atingir os 2K, sendo ainda possível gerar até oito variações de imagem em simultâneo. Estas especificações permitem que o modelo compita diretamente com outras soluções do mercado, como o Nano Banana 2 da Google.

O ChatGPT Images 2.0 já se encontra acessível para todos os utilizadores da plataforma, incluindo os que utilizam os planos Free e Go. No entanto, os subscritores das modalidades Plus e Pro terão acesso a resultados tecnicamente mais avançados.

A OpenAI disponibilizou também o novo modelo através da sua API e da aplicação Codex, que recentemente recebeu funcionalidades de geração de imagem integradas. Este lançamento ocorre poucos dias após a Anthropic ter reforçado a sua presença no mercado do design assistido.

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