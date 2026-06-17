Como um Tesla ajudou a salvar a vida de homem em pleno enfarte

Um vídeo divulgado pela Tesla mostra como a tecnologia Full Self-Driving (FSD) pode ir muito além da condução autónoma do dia a dia. Neste caso, ajudou a salvar uma vida. A história, passada em Atlanta, nos Estados Unidos, envolve um condutor que sofreu um enfarte grave enquanto fazia uma viagem no seu Model Y.

Tudo começou por volta das 3h30 da madrugada, quando John Brandt foi surpreendido por uma dor no peito que rapidamente se agravou.

Já em pânico, conseguiu ligar ao filho, Jake Brandt, enquanto o seu Model Y continuava a circular na estrada. A primeira coisa que Jake procurou saber foi se o pai tinha o FSD (Supervisionado) ativado.

À medida que a dor se tornava insuportável, pai e filho passaram rapidamente para um plano de emergência.

Tirando partido da ligação do carro à app da Tesla, Jake, que era o outro utilizador autorizado, usou o seu telemóvel para localizar o hospital mais próximo e enviou as coordenadas diretamente para o veículo em movimento.

O Model Y reagiu de imediato, recalculando a rota e dirigindo-se sozinho para as urgências no centro de Atlanta. Enquanto isso, Jake avisava o hospital de que o carro estava a caminho, permitindo que a equipa hospitalar se preparasse.

Uma corrida contra o tempo

Quando o veículo chegou ao hospital, a equipa médica já estava à espera para socorrer John, que acabaria por ser diagnosticado com um STEMI, um tipo de enfarte particularmente grave, provocado pelo bloqueio total de uma das principais artérias do coração.

Segundo os médicos, cada segundo contou nesta situação, e a capacidade de o carro recalcular a rota de forma instantânea foi determinante para o desfecho positivo.

Segundo Jake, num vídeo divulgado pela Tesla, um sistema capaz de conduzir com segurança e chegar ao hospital a tempo fez toda a diferença, e apenas alguns minutos de atraso poderiam ter mudado completamente o resultado.

Para John Brandt, a tecnologia funciona: "É algo que uso continuamente a toda a hora. E acho que quanto mais a usarmos mais seguro será o resultado".

FSD da Tesla está em fase de maturação

O FSD é a tecnologia de condução autónoma da Tesla, que tem vindo a ser atualizada de forma incremental nos últimos anos, com a marca a apostar fortemente em aprendizagem por visão computacional e em milhões de quilómetros de dados recolhidos pela sua frota.

Apesar do nome, o sistema continua oficialmente numa fase "supervisionada", o que significa que o condutor deve manter-se atento e pronto a intervir em qualquer momento.

Apesar das promessas, a Tesla nunca escondeu que se trata de uma tecnologia em constante maturação, e não de condução totalmente autónoma, para já.

Esta fase de testes e ajustes tem sido acompanhada de críticas e de alguns incidentes que têm gerado debate sobre a segurança do sistema.

Ainda assim, e por estar já tão presente no quotidiano de milhares de condutores, histórias como esta dão a conhecer situações em que a tecnologia, mesmo que ainda imperfeita, pode fazer a diferença, demonstrando o seu potencial.

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