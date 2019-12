O próximo smartphone que a OnePlus vai apresentar tem um ecrã dobrável?

O mercado dos smartphones tem procurado criar novas soluções para os equipamentos. Há muitas soluções a serem apresentadas, mas algumas destacam-se. A que mais se tem visto é mesmo o ecrã dobrável.

Depois de termos visto a Samsung, Huawei e Motorola com soluções, parece que uma nova irá chegar em breve. A OnePlus tem um evento preparado para a CES e poderá ser aí que um novo smartphone com ecrã dobrável vai surgir.

Um novo smartphone da OnePlus?

Com o nome OnePlus Concept One, esta deverá ser a próxima grande aposta da marca chinesa. Tudo está preparado para que surja já no início do ano, durante a CES, num evento que a marca tem preparado.

A marca não revelou quase nada sobre este evento e este novo dispositivo. Nem tão pouco confirmou que este será um novo smartphone ou outro tipo de dispositivos. A marca tem apostado em várias frentes, com muitas possibilidades a serem possíveis.

Ainda assim, vários analistas estão agora a apontar para uma possibilidade muito próxima da realidade. Fala-se que o novo equipamento será efetivamente um smartphone, mas que irá inaugurar agora a tecnologia de ecrã dobrável.

Vai apresentar um ecrã dobrável na CES?

Há ainda a remota possibilidade desta futura proposta seja o já esperado OnePlus 8. No entanto, e de acordo com os padrões da marca, é cedo ainda para este lançamento. Apenas mais à frente no ano é normal surgir o lançamento do seu modelo anual.

Assim, e com o pouco que a OnePlus já forneceu, é impossível saber as especificações deste novo modelo. Deverá ser uma proposta com o que de mais recente existe no mercado, com o já esperado ecrã dobrável. Também o preço é ainda uma incógnita neste momento.

Caso a OnePlus abrace esta nova tecnologia, a marca chinesa entre num clube ainda restrito de marcas. Ainda são poucas as que conseguem usar estes novos ecrãs e ainda menos as que conseguiram colocar propostas reais no mercado.