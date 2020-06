Há muito que se sabe que a Google tem a ser criada uma funcionalidade de partilha para o Android. Esta deverá ser similar ao AirDrop da Apple e permitir um processo simples para enviar ficheiros entre smartphones.

Apesar de se saber que existe e está a ser preparado, nunca foi até agora visto e ainda menos confirmado pela gigante das pesquisas. Esse cenário mudou agora e o Nearby surgiu num vídeo de desenvolvimento do Android 11.

O Nearby estará prestes a chegar

A Google tem muitos projetos que vai desenvolvendo ao longo dos anos. Muitas vezes recicla-os ou simplesmente abate-os sem que vejam a luz do dia. Estes renascem depois com novas funcionalidades, um novo nome e uma nova cara.

É isso que o Nearby parece ser. Este será o renascer do antigo Android Beam, mas com uma filosofia completamente diferente. Será assente em tecnologia mais eficiente e com melhores velocidades de transferência, sobretudo com se esperaria.

Sistema de partilha da Google estará pronto

Pois esta novidade parece estar já pronta e quase a ver a luz do dia, segundo informações que estão a surgir. Poderá ser uma das novidades que o Android 11 trará, apesar de não ter sido encontrada qualquer evidência neste novo sistema operativo.

A sua mais recente aparição deu-se num vídeo que a Google criou para a apresentação de novidades do Android 11, tal como já fez noutras ocasiões. O Nearby surge no menu de partilha, numa área própria e junto às restantes opções presentes.

Foi visto num vídeo do Android 11

A novidade pode ser vista neste vídeo, dedicado às notificações de conversa. Aos 35 segundos, e na segunda interface presente na imagem, é possível ver presente o Nearby na área de partilha. Isto mostra que estará já integrado no Android 11.

Caso surja nesta versão agora apresentada do sistema da Google, será um passo importante. Espera-se que seja alargado a outras versões mais antigas e que assim seja transversal a este sistema operativo.