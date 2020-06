Os problemas parecem não abrandar no Windows 10, fruto das mais recentes atualizações. Depois de várias situações relatadas recentemente, uma nova está a afetar este sistema e a trazer problemas para os utilizadores.

Depois de relatadas questões com as impressoras, é agora a vez do Chrome estar no foco. Do que é relatado, a atualização de maio veio trazer problemas a este browser, em especial na sincronização e na autenticação dos utilizadores.

Agora é o Chrome a ter problemas

Os últimos dias têm trazido aos utilizadores do Windows 10 muitos problemas graves. Tudo parece estar centrado nas atualizações, em especial a de maio de 2020 e as que a Patch Tuesday trouxe na semana passada.

Depois de problemas com as impressoras e até da reposição do sistema, surge um novo no browser da Google. As queixas [1] [2] [3] têm mostrado que os utilizadores do Chrome têm problemas em estar autenticados no browser e que este deixou de sincronizar os dados.

Atualizações do Windows 10 quebraram sincronização

No primeiro caso o sintoma acontece quando o utilizador lança o Chrome depois de o Windows 10 ter sido reiniciado. Ao abrir o browser da Google, a conta do utilizador está fora dos serviços e a autenticação tem de ser feita manualmente.

No segundo caso, e também do que é revelado, a sincronização do Chrome simplesmente não funciona no Windows 10. Também os cookies não estão a ser gravados quando o browser é fechado e os dados das extensões estão a ser apagados deste browser.

A Google está a investigar o problema

Apesar de a Microsoft ainda não ter reconhecido o problema, a Google já o estará a investigar. Esta falha estará ligada à chave mestra da sincronização e pode ser contornada com bloquear do Windows 10 e uma nova autenticação.

Curiosamente esta não é o único problema com a autenticação. Outras apps como o Mail ou o OneDrive também têm estado a ter comportamentos similares nos últimos tempos. Resta saber como a Microsoft irá resolver esta questão.