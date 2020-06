Com a chegada da atualização de maio o Windows 10 ganhou muitas novidades importantes e necessárias. Esta está a ser distribuída de forma gradual e controlada, para descobrir problemas e deixar a Microsoft resolvê-los rapidamente.

Esta parece ser uma nova versão isenta de problemas na instalação, ainda que com algumas situações relatadas. Ainda assim, surgem agora relatos que colocam em causa esta nova versão. Um dos que foi mostrado estragou funcionalidade de segurança única do Windows.

Mais problemas na atualização de maio

Apesar de pouco conhecida, o Windows 10 tem uma funcionalidade que o coloca num estágio de quase instalação de fábrica. Está na app Segurança e cria uma instalação limpa, mantendo os ficheiros do utilizador e algumas definições do sistema.

Esta, que não é igual à reposição do sistema, parece ter agora um problema grave, que a impede de ser usada. Surgiu com a atualização de maio, mas parece ter origem posterior, quando ainda era testada no programa Insider.

Windows 10 não pode ser reposto

Do que é descrito em muitos locais de suporte dos utilizadores do Windows 10, esta funcionalidade simplesmente não funciona. Ao aceder a ela, na app Segurança do Windows e depois a Desempenho e estado de funcionamento do Dispositivo, ao clicar em Informações adicionais são redirecionados.

Esperava-se que fosse mostrada uma nova instruções para realizar a operação, mas os utilizadores são redirecionados para uma página da Microsoft. Assim, com este comportamento, impede de ser usada a função.

Microsoft ainda não tem a solução para esta situação

A Microsoft ainda não colocou este problema na sua página de problemas da atualização de maio do Windows 10. É uma posição estranha, uma vez que este problema vem a ser apresentado deste o ano passado, ainda nos testes desta versão.

Tal como noutras situações, ainda não existe uma solução, mas pode ser feita uma correção. Basta remover a atualização de maio do Windows 10 para que o problema seja rapidamente resolvido. Não é a solução ideia, mas trata da situação até surgir uma correção da Microsoft.