Tesla Model 3 com bateria de 100 kWh e 650 km de autonomia?

Quando se fala em carros elétricos a marca Tesla é a referência. No que diz respeito a veículos, o Tesla Model 3 é provavelmente o mais popular neste segmento. Se o pack de baterias do Model 3 é de 75 kWh, apareceu agora um leak que indica que as próximas versões podem chegar com um Pack de baterias de 100 kWh.

Com um pack de baterias de 100 kWh a autonomia de um Tesla Model 3 pode chegar aos 650 km.

Por agora é apenas um rumor, mas a confirmar-se será uma excelente notícia. Como referido, com um pack de baterias de 100 kWh o Tesla Model 3 passa a ter um incremento muito interessante no que diz respeito à autonomia.

Tesla Model 3 com mais 130 km de autonomia…

Se até agora o pack de baterias do veículo da Tesla garante uma autonomia a rondar os 520 km, essa autonomia passará para 650 km (ou seja, mais 130 km).

De referir também que este tipo de rumores não é novo, mas o utilizador com o nome Zeus M3 revelou através de um twitter que os packs de baterias de 100 kWh existem mesmo.

Do lado da Tesla ainda não há qualquer informação oficial sobre este tema. O Model 3 foi concebido para garantir um excelente desempenho elétrico, com Dual Motor AWD, aceleração rápida, autonomia prolongada e carregamento.

O Model 3 vem equipado com a opção de motor duplo com tração integral, travões e jantes de 20” Performance e suspensão rebaixada para um controlo total, em todas as condições climatéricas. O aileron em fibra de carbono melhora a estabilidade a velocidades elevadas, tudo isto permitindo que o Model 3 ofereça uma aceleração dos 0-100 km/h em apenas 3,4 segundos.

Leia também…