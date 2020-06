Está sem Facebook Messenger? Serviço está com problemas

Se estava a trocar mensagens via Facebook Messenger e ninguém lhe responde, fique a saber que o serviço de mensagens do Facebook está com problemas. Ainda não sabe muito bem qual o problema do serviço, mas o downdetector já regista milhares de queixas.

Se está a ter problemas com o seu Facebook Messenger, a culpa não é sua.

De um momento para o outro o Facebook Messenger deixou de funcionar. As mensagens deixaram de ser entregues e neste momento o serviço está mesmo Off! Ainda não há nenhuma informação sobre o que terá acontecido… a verdade que é que o serviço está com problemas há mais de uma hora.

No serviço downdetector já há milhares de relatos de todo o mundo, tendo os utilizadores começado a reportar a avaria por volta das 21h20 (hora portuguesa).

Atualização

(22h20) O serviço parece já estar a funcionar para alguns utilizadores. O Pplware irá tentar perceber o que terá acontecido durante este periodo.