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Motas podem estacionar nos lugares dos carros? Saiba o que diz o Código da Estrada

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. B@rão Vermelho says:
    15 de Julho de 2026 às 09:35

    Na Espanha nas cidades eles são bem rigorosos no estacionamento das motas, ou estacionas nos lugares marcados ou és multado, e há bastantes lugares para motas, mas mesmo assim já tive alguma dificuldade para estacionar no lugar correto.

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  2. Ricardo says:
    15 de Julho de 2026 às 09:36

    Nunca fui de levantar ondas sobre isso, levanto sim, em questões de civismo.
    Os motociclos podiam partilhar o lugar de um automovel. Já assisti a dois lugares contiguos, ocupados individulamente por duas PCX (uma em cada lugar automóvel)

    Responder
  3. mamba says:
    15 de Julho de 2026 às 09:42

    Claro, uma mota tem o mesmo direito que um carro. É um veículo tal como qualquer carro (expeto EV, mas qualquer dia essa mama acaba).

    Dito isto, boa sorte a tentar convencer certos ‘abrunhos’ disso mesmo.

    Responder
  4. Mock says:
    15 de Julho de 2026 às 09:45

    E a novidade? Só os incultos que brigam por essas coisas é que não entendem. Já vi situações de discussão e até briga por causa disso. Só alguns condutores de carro é que não entendem isto. É super básico e é justo.

    O que não é justo é carros com a placa amarela ocupar 2 lugares de mota… Acho que nesses casos deveria existir 1 lugar para esse tipo de carro. Apesar de eu achar que esse veiculos apesar de terem um motor de uma “mota” deveriam estacionar onde estacionam os carros…

    Responder

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