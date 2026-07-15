Motas podem estacionar nos lugares dos carros? Saiba o que diz o Código da Estrada
É uma dúvida que persegue os condutores portugueses: ao chegar a um parque ou a uma rua com estacionamento marcado, pode uma mota ocupar um lugar "de carro"? A resposta está, claro, no Código da Estrada.
É um cenário banal do quotidiano, mas gera confusão, uma vez que muitos condutores assumem que existe uma separação rígida entre lugares "de carro" e lugares "de mota".
Contudo, o artigo 50.º do Código da Estrada estabelece que é proibido estacionar em locais reservados mediante sinalização a determinados veículos.
Ou seja, a proibição só funciona numa direção, pois impede que um automóvel ocupe um lugar reservado a motas, mas não obriga as motas a estacionar apenas nesses lugares.
À SIC, a advogada Patrícia Santos Ferreira explicou que os lugares reservados a motociclos servem para garantir espaço próprio para estes veículos, impedindo que sejam tomados por automóveis.
Nos concelhos ou municípios que têm regulamento de estacionamento, está previsto o local de estacionamento para os veículos motociclos. Esse local destina-se a [...] evitar que os veículos automóveis estacionem [...]
Esclareceu a advogada, explicando que um carro nunca pode estacionar num lugar sinalizado para motas, mesmo que esteja vazio, pois esses espaços servem para assegurar estacionamento para as motas.
E as motas, podem ou não podem estacionar?
Os motociclos, por sua vez, não são obrigados a usar exclusivamente os lugares que lhes são reservados. Podem estacionar nos lugares comuns, normalmente ocupados por automóveis, especialmente quando:
- Não existem lugares reservados a motas nas proximidades;
- Os lugares reservados já estão todos ocupados.
Portanto, não há nenhuma norma que proíba as motas de estacionar nos lugares dos carros.
Na Espanha nas cidades eles são bem rigorosos no estacionamento das motas, ou estacionas nos lugares marcados ou és multado, e há bastantes lugares para motas, mas mesmo assim já tive alguma dificuldade para estacionar no lugar correto.
Nunca fui de levantar ondas sobre isso, levanto sim, em questões de civismo.
Os motociclos podiam partilhar o lugar de um automovel. Já assisti a dois lugares contiguos, ocupados individulamente por duas PCX (uma em cada lugar automóvel)
Claro, uma mota tem o mesmo direito que um carro. É um veículo tal como qualquer carro (expeto EV, mas qualquer dia essa mama acaba).
Dito isto, boa sorte a tentar convencer certos ‘abrunhos’ disso mesmo.
E a novidade? Só os incultos que brigam por essas coisas é que não entendem. Já vi situações de discussão e até briga por causa disso. Só alguns condutores de carro é que não entendem isto. É super básico e é justo.
O que não é justo é carros com a placa amarela ocupar 2 lugares de mota… Acho que nesses casos deveria existir 1 lugar para esse tipo de carro. Apesar de eu achar que esse veiculos apesar de terem um motor de uma “mota” deveriam estacionar onde estacionam os carros…