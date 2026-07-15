Motas podem estacionar nos lugares dos carros? Saiba o que diz o Código da Estrada

É uma dúvida que persegue os condutores portugueses: ao chegar a um parque ou a uma rua com estacionamento marcado, pode uma mota ocupar um lugar "de carro"? A resposta está, claro, no Código da Estrada.

É um cenário banal do quotidiano, mas gera confusão, uma vez que muitos condutores assumem que existe uma separação rígida entre lugares "de carro" e lugares "de mota".

Contudo, o artigo 50.º do Código da Estrada estabelece que é proibido estacionar em locais reservados mediante sinalização a determinados veículos.

Ou seja, a proibição só funciona numa direção, pois impede que um automóvel ocupe um lugar reservado a motas, mas não obriga as motas a estacionar apenas nesses lugares.

À SIC, a advogada Patrícia Santos Ferreira explicou que os lugares reservados a motociclos servem para garantir espaço próprio para estes veículos, impedindo que sejam tomados por automóveis.

Nos concelhos ou municípios que têm regulamento de estacionamento, está previsto o local de estacionamento para os veículos motociclos. Esse local destina-se a [...] evitar que os veículos automóveis estacionem [...]

Esclareceu a advogada, explicando que um carro nunca pode estacionar num lugar sinalizado para motas, mesmo que esteja vazio, pois esses espaços servem para assegurar estacionamento para as motas.

E as motas, podem ou não podem estacionar?

Os motociclos, por sua vez, não são obrigados a usar exclusivamente os lugares que lhes são reservados. Podem estacionar nos lugares comuns, normalmente ocupados por automóveis, especialmente quando:

Não existem lugares reservados a motas nas proximidades;

Os lugares reservados já estão todos ocupados.

Portanto, não há nenhuma norma que proíba as motas de estacionar nos lugares dos carros.