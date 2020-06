São muitas as novidades que a Tesla tem trazido para os seus carros elétricos. A maioria está centrada na consola e no centro de entretenimento que a marca disponibiliza aos condutores, mas muitos outros ficam dentro da carroçaria e foca-se no carro.

Uma das mais recentes novidades foi trazida de forma silenciosa e é de extrema utilidade. Os Tesla conseguem agora conduzir sozinhos nas rotundas e assim o AutoPilot está ainda mais interessante e mais seguro para os condutores.

Ainda mais melhorias nos Tesla

Apesar de não ser ainda um dispositivo totalmente autónomo na condução, o AutoPilot da Tesla tem evoluído ao longo dos últimos anos. Consegue já conduzir de forma independente, mas precisa sempre do condutor para que sejam dadas indicações.

Com o hardware presente, Elon Musk e as suas equipas prometem criar um sistema totalmente autónomo e que será usado por todos. Assim, tem dado aos seus carros elétricos algumas novidades e melhorias nesta área, para os tornar ainda melhor.

As rotundas deixam de ser problemas nestes carros

Uma área onde este sistema tinha alguns problemas e lacunas era na condução em rotundas. Mesmo detetando as saídas e a estrada à sua frente, acabava por ter de ser auxiliado nesta situação. O que agora foi descoberto revela o contrário e esta melhoria.

Este carro tem a versão 2020.16.3.1 do software da Tesla, que terá trazido esta novidade agora descoberta. Não foi um processo direto e obrigou a algumas mudanças de faixa, mas, na prática, o AutoPilot conduziu sozinho dentro da rotunda.

AutoPilot está melhor e mais autónomo

Estas novidades parecem fazer parte de um plano mais alargado da Tesla de rescrever e preparar o AutoPilot para o futuro. A empresa de Elon Musk quer torná-los totalmente independentes e capazes de conduzir sem qualquer auxílio.

Assim, a Tesla continua a melhorar os seus carros e a conseguir dar mais aos condutores. Em breve o AutoPilot será totalmente autónomo e com muito mais para oferecer.