OPPO patenteia câmara frontal deslizante… até onde querem inovar as fabricantes?

A OPPO sempre foi uma empresa inovadora no segmento dos smartphones e isso valeu-lhe a posição de destaque onde se encontra hoje. No que respeita às câmaras, por exemplo, foi uma das primeiras, em 2013 a apresentar um smartphone com câmara giratória.

Agora, numa altura em que as fabricantes fazem de tudo para inovar, para colocar câmaras frontais escondidas e o menos intrusivas possível ao olhar do utilizador, a OPPO mostra o contrário. Uma nova patente registada revela uma câmara deslizante mesmo acima do ecrã.

Câmara frontal deslizante

O trabalho das fabricantes de smartphones é de evolução constante e há sempre fatores que são criados para que se distingam, nalgum momento, neste mercado tão competitivo.

A OPPO viu registada agora uma patente na WIPO – Organização Mundial de Propriedade Intelectual -, onde é revelado o conceito de um smartphone com câmara frontal deslizante, e onde são revelados os pormenores de tal tecnologia.

Ao invés de várias câmaras que nos permitem captar diferentes ângulos, aqui a OPPO teria apenas uma para tal fim. Assim, num pequeno carril colocado acima do ecrã, a câmara poderia seguir de um lado para o outro permitindo ao utilizador tirar selfies em diferentes ângulos, sem ter que deslocar o smartphone.

Através da app dedicada à câmara, um pequeno motor seria ativado podendo ser posicionada ao longo do carril.

Uma das possibilidades desta câmara poderia ser, por exemplo, a captação de imagens 3D, sem que fosse necessário mover o telefone. As selfies de grupo poderiam ser também outra das finalidades para a qual esta câmara estaria preparada.

Num tempo em que vemos as empresas a tentar esconder as câmaras frontais dos smartphones, a OPPO vem mostrar que o seu destaque até poderá ser útil para o utilizador. É evidente, que esta ideia está apenas presente numa patente, podendo nunca chegar a público, pelo menos desta forma.

