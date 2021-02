Os ecrãs posicionados na traseira dos smartphones não são uma novidade, mas agora parece que estão a ressurgir. A Xiaomi, muito em breve, deverá lançar o seu Mi 11 Ultra com um pequeno ecrã que irá ser capaz de reproduzir a imagem do ecrã principal, algo útil para captar selfies com a câmara de maior qualidade. A OPPO poderá vir também com uma proposta.

Há uma nova patente registada que revela um módulo de câmara circular com um pequeno ecrã no centro.

Constantemente são divulgadas patentes de smartphones que nos fazem perceber qual o caminho que as marcas estão a seguir para o seu futuro ou, simplesmente, o registo de uma ideia que nunca vai sair do papel.

A mais recente que aqui divulgámos vinda da OPPO está relacionada com a câmara frontal deslizante que poderia, por exemplo, captar selfies com diferentes ângulos ou até criar fotos 3D da cabeça de uma pessoa, sem que o smartphone tivesse que ser movimentado.

OPPO quer colocar um pequeno ecrã junto às câmaras traseiras

A nova patente da OPPO, publicada a 19 de fevereiro, na CNIPA, entidade chinesa de propriedade intelectual, revela várias imagens de um design que se destaca essencialmente num pequeno apontamento.

De uma forma geral, vemos um smartphone aparentemente normal, com ecrã com acabamento curvo nas laterais e um módulo de câmaras traseiras redondo, muito semelhante, por exemplo, ao do Huawei Mate 40 Pro. No centro da câmara o espaço é, no entanto, ocupado por um pequeno ecrã onde se vislumbra apenas a informação de data e hora.

Esta é informação que surge na patente, no entanto, poderia ser expandida para outras possibilidades, como informação de notificações. Na frente, não se vê nenhuma câmara e este pequeno ecrã poderia ser também utilizado para o auxílio de selfies.

Além desta imagem em círculo, na patente há também um design quadrado, com o mesmo estilo de ecrã no interior.

Leia ainda: