Satélites autodestrutivos podem ser a solução para lixo espacial

Para que o espaço possa ser explorado, não chega apenas observar a partir da Terra. Como tal, desde os anos 50, são enviados satélites e outros equipamentos que auxiliam a humanidade na tarefa de recolher informação como imagens, eventos cósmicos e muitos outros dados. Contudo, para além da exploração do espaço visando a sua descoberta, há igualmente a parte comercial. O lixo acumular-se e está efetivamente a tornar-se num perigoso problema.

O futuro terá de ter obrigatoriamente soluções para destruir o lixo que orbita a Terra. Há alguns avanços e hoje trazemos mais uma possível solução.

De modo a explorar e descobrir o que nos envolve e está para além de nós, são enviados cada vez mais equipamentos para o espaço. Para além da Lua, já colocamos dispositivos em Marte e noutros locais no espaço interestelar. No entanto, estes equipamentos cumprem a sua missão e ficam por lá!

Aliás, estima-se que, em meio século, a órbita terrestre baixa esteja cheia com mais de 7.500 toneladas de lixo espacial de equipamentos científicos, militares e comerciais.

Então, se a intenção é continuar a enviar objetos para o espaço, é importante encontrar uma forma de descobrir os que já lá estão, mas em desuso, para os tirar de órbita. Mais, assegurar que os equipamentos recém-enviados não ficam lá para sempre.

Por exemplo, a constelação de satélites que está a ser desenvolvida pela SpaceX, a Starlink, planeia enviar milhares de equipamentos para órbita. Todavia, estes são concebidos para desorbitar, assim que os seus motores deixem de estar funcionais.

A agência espacial japonesa (JAXA) quer adaptar a sua frota crescente de órbita terrestre baixa para escalas comerciais, sem aumentar a sua quota de lixo espacial. Por isso, planeia testar um satélite autodestrutivo.

Conforme foi revelado, a tecnologia foi desenvolvida através de uma startup japonesa chamada ALE Co.. Então, o processo implica equipar os satélites com um cátodo nanotubo de carbono junto de um cabo eletrodinâmico.

Uma vez concluída a missão, o satélite desenrola um cabo de ligação, criando um fluxo de corrente entre si e o cátodo.

Em reação com o campo magnético da Terra, bem como com a gravidade e fricção presente na atmosfera, o satélite será puxado para baixo numa morte mecânica.

Se funcionar e os testes, que serão realizados ainda este ano num microssatélite, correrem bem, a JAXA espera vender este mecanismo a fabricantes de equipamentos comerciais.

Com o desenvolvimento do dispositivo será possível reduzir o número de satélites que permanecem numa órbita terrestre baixa, que se espera que venha a aumentar rapidamente no futuro, e, assim, evitar a geração de grandes quantidades de detritos perigosos causados por colisões com outros detritos espaciais.