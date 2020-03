E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos da posição atual da Huawei, de novos carros elétricos Renault e Xpeng, de novos lançamentos da OPPO, e muito mais.

Já falta pouco para a OnePlus apresentar as suas novidades no mercado dos smartphones. Segundo as previsões, a série OnePlus 8 deverá ser lançada entre o final de março e o início de abril.

No entanto, um novo leak vem mostrar aqueles que deverão ser os preços destes novos equipamentos.

Com as limitações que a Huawei tem tido no acesso às aplicações e serviços da Google, rapidamente desenhou um plano B para responder às suas necessidades. Depois da loja de aplicações, está agora em fase beta a Huawei Search, uma alternativa ao Google Search.

Conforme foi dado a conhecer, a Huawei tem 26 milhões de dólares para pagar aos programadores. A marca chinesa quer criar aplicações para os seus dispositivos que possam substituir por completo as ferramentas da Google.

O Salão Automóvel de Genebra foi cancelado por causa do Coronavírus. Nesse sentido, algumas marcas, como a Renault, não puderam mostrar de forma habitual os seus produtos. Contudo, a marca francesa tem preparado um elétrico muito interessante, uma espécie de “transformer“. O Renault Morphoz é um espetacular protótipo futurista que vai de urbano a SUV em poucos segundos.

Segundo a empresa, muitos dos aspetos e tecnologias presentes neste protótipo poderão em breve ser vistos nos carros elétricos que a marca irá lançar.

A Xiaomi surpreendeu ao mostrar um carregador sem fios capaz de recarregar totalmente uma bateria de 4.000 mAh em apenas 40 minutos. Literalmente é um carregamento que vai dos 0% aos 100% em menos de uma hora.

Sendo a bateria um dos aspetos que as pessoas valorizam na altura de comprar um smartphone, a marca chinesa poderá ter assim mais um trunfo para conquistar clientes.

Apesar de o mundo estar a meio gás, do vírus COVID-19 ter criado problemas enormes na produção global, a verdade é que o mercado não está parado. Assim, muito provavelmente iremos ver dentro de dias novidades no que toca aos dispositivos Apple. Uma dessas novidades, como tantos rumores já mostraram, será o novo iPhone 9 (ou iPhone SE 2). Este suposto novo iPhone foi fotografado na mão de um utilizador.

Pelas imagens dá para perceber, a ser verdade, que tem fortes inspirações no iPhone 8. Mas o que tem de novidade?

A Google decidiu cancelar o I/O 2020, a sua conferência para programadores, devido a preocupações com o Coronavírus.

Este é, assim, mais um evento que não será realizado por causa do vírus, e já se contam pelos dedos os que têm resistido.

Os processadores mobile estão em constante crescimento e evolução, procurando um nível de eficiência e potência cada vez maior.

Depois de ser a primeira a desenvolver os processadores de 7nm, a Huawei pode agora ser também pioneira na construção em 5nm.

Antes demais, tenho de admitir que falar sobre qualquer jogo relacionado com a Segunda Grande Guerra ou relativo ao Nazismo é algo complicado e delicado.

Throught the Darkest of Times desenrola-se após “Adolf Hitler se tornar Chanceler” em 1933. O nosso protagonista é o líder de um grupo que tem como objetivo criar uma revolução com o regime nazi.

Com já vários anos de mercado, a Huawei tem na série P Lite um dos maiores motores de vendas na sua gama de smartphones.

Depois de apresentar no mês passado o novo Huawei P40 Lite, surgem agora relatos de um novo smartphone, o Huawei P40 Lite E. Vamos conhecê-lo.

A NASA cada vez conhece melhor o planeta vermelho e traz-nos algumas das imagens que consegue captar. Assim, desta vez, recorrendo à tecnologia do rover Curiosity, foi conseguida a melhor e mais impressionante vista de Marte. A composição desta imagem panorâmica do planeta foi composta por mil imagens da paisagem.

Vejam como se parece o solo marciano, algo que um dia os humanos irão testemunhar lá, pessoalmente.

A OPPO, embora não seja muito conhecida no nosso país, é um dos grandes fabricantes do mercado os smartphones.

Como prometido, a marca chinesa apresentou os seus novos flagships ontem, o Find X2 e o X2 Pro, que prometem agitar o mercado.

O carro elétrico Xpeng P7 é o primeiro carro chinês a atingir a marca de referência de mais de 700 km de alcance. Recentemente, a empresa anunciou uma gama melhorada do Xpeng P7. Aliás, foi mesmo o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) da China, a confirmar a notícia de uma oferta renovada deste carro.

O alvo parece ser a Tesla e o seu sucesso de vendas, o Model 3.