Depois de apresentados na China em fevereiro, a Xiaomi está já a preparar também a apresentação na Europa dos Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro.

No entanto, segundo alguns rumores, a marca chinesa poderá estar a preparar uma nova versão, o Mi 10S, para ser apresentado mais perto do fim do ano.

Com apresentação marcada para dia 27 de março, a Xiaomi irá apresentar ao mercado internacional os seus novos Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Depois de conhecidas as suas especificações no evento já realizado na China, estes são dois flagships que prometem agitar o mercado e conquistar os utilizadores com as suas características.

Com um ecrã de 6,67″, os novos Xiaomi Mi 10 trazem um painel que agrada a grande parte dos utilizadores. No entanto, há utilizadores que preferiam ter um ecrã maior à semelhança do recém lançado Black Shark 3 que tem 7,1″. Assim, a marca chinesa estará já a preparar uma nova versão, o Xiaomi Mi 10S, que deverá trazer algumas novidades.

Xiaomi Mi 10s poderá chegar com ecrã maior e Snapdragon 865 Plus

Segundo os rumores, este novo smartphone irá trazer um ecrã de maiores dimensões, devendo mesmo integrar o painel do Black Shark 3 com resolução 1440 x 3120 pixeis. Além disso, este equipamento poderá já integrar o novo processador Qualcomm Snapdragon 865 Plus, uma versão renovada que deverá ser lançada a meio do ano e que irá trazer várias melhorias.

Embora não se saiba se este rumor é verdadeiro ou qual a data para o seu lançamento, aponta-se que este novo equipamento possa chegar na segunda metade do ano. Até lá, vamos ainda assistir a vários lançamentos de outras novidades da Xiaomi, a começar já pelo lançamento da versão global do Mi 10.