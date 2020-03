É o fim do FreeNAS! iXsystems vai unificar solução com o TrueNAS

O FreeNAS é uma excelente opção para quem pretende ter um autêntico servidor de partilha de ficheiros “low cost”. Com uma interface web bastante intuitiva, o FreeNAS permite a produção de relatórios/gráficos de utilização e disponibiliza ainda um conjunto de serviços (ex: SSH, SAMBA, FTP, etc).

A iXsystems, empresa responsável pelo FreeNAS informou recentemente que vai “acabar” com o FreeNAS mantendo-se o projeto com o nome TrueNAS. Saiba o que muda!

O FreeNAS é um sistema operativo de código aberto e gratuito direcionado para dispositivos NAS (Network-Attached Storage). Durante grande parte da década passada, o projeto foi liderado pela iXsystems, que também desenvolveu uma versão empresarial à qual deu o nome de TrueNAS.

Agora a iXsystems anunciou que vai juntar as duas soluções! Em breve haverá um único sistema operativo com o nome TrueNAS, em vez de dois sistemas operativos “diferentes”. Segundo a empresa, as versões mais recentes, o FreeNAS 11.3 e TrueNAS 11.3 têm já cerca de 95% do mesmo código fonte.

Com o fim do FreeNAS… TrueNAS 12 terá duas versões

A primeira versão da solução será o TrueNAS 12. De acordo com as informações, mesmo assim a empresa irá disponibilizar duas versões:

TrueNAS CORE – versão gratuita e Open Source

– versão gratuita e Open Source TrueNAS Enterprise – Versão empresarial com suporte da empresa

CORE, que significa Community Supported, Open Source, Rapid Development e Early Availability, será uma versão baseada no FreeBSD. A iXsystems referiu que oferecer um sistema operativo “grátis” no nome não seria bom para os clientes corporativos, e é por isso que a empresa decidiu manter o nome TrueNAS em vez de FreeNas.

Segundo as indicações, o TrueNAS 12.0 será disponibilizado já a 11 de março. Podem acompanhar todas as informações sobre este assunto no fórum do projeto aqui.