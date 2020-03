O Salão Automóvel de Genebra foi cancelado por causa do Coronavírus. Nesse sentido, algumas marcas, como a Renault, não puderam mostrar de forma habitual os seus produtos. Contudo, a marca francesa tem preparado um elétrico muito interessante, uma espécie de “transformer“. O Renault Morphoz é um espetacular protótipo futurista que vai de urbano a SUV em poucos segundos.

Segundo a empresa, muitos dos aspetos e tecnologias presentes neste protótipo poderão em breve ser vistos nos carros elétricos que a marca irá lançar.

Renault traz um carro com um conceito Transformer

A Renault apresentou um interessante veículo elétrico. Apesar de ser ainda um protótipo, este carrega características que são viáveis colocar já nos automóveis. Assim, para que tenhamos uma perceção do que foi anunciado, vamos conhecer a característica fundamental do Morphoz.

O nome sugere logo algo ligado à morfologia, à forma. Na verdade, este carro tem a capacidade de se transformar, é flexível e não apenas no exterior.

No Modo Cidade o carro é um crossover urbano de 4,4 metros, mas se o seu proprietário precisar viajar, ativa o Modo Viagem e o seu tamanho estende-se, em poucos segundos, até 4,8 metros.

A coreografia é impressionante uma vez que o chassi, na área do eixo dianteiro, cresce. Conforme podemos perceber, os painéis sobrepostos na área das asas são aqueles que permitem este ‘puxão’ na frente.

Na traseira, o espaço de carga é aumentado, embora desta vez a posição do eixo traseiro permaneça inalterada.

O espaço interior, logicamente, também é aumentado. Temos um habitáculo mais ou menos convencional para uso diário – embora a plataforma específica para veículos elétricos em que o Renault Morphoz nasceu já tire o máximo partido das possibilidades destes automóveis.

Na verdade, ao colocar o Modo Viagem, há um ganho de espaço extra e até o banco do condutor pode girar para ficar de frente com os passageiros traseiros.

Logicamente, esta propriedade é hoje apenas um fruto da imaginação dos designers, mas no futuro, com a introdução de sistemas de condução autónomos, a liberdade do condutor será muito maior, dado que este não terá a responsabilidade permanente na condução.

Bateria extra permite passar dos aos 700 km de autonomia

Por outras palavras, com o Morphoz temos um carro para todos os usos, também no aspeto funcional. Se o utilizarmos como um carro de uso diário, o crossover elétrico é alimentado por uma bateria mais pequena (40 kW, o que nos dá autonomia para 400 km).

Contudo, se o que exigimos é um veículo para viagens longas, podemos aumentá-lo para aumentar a capacidade da bateria, uma vez que poderíamos acoplar uma bateria adicional de 50 kW para somar um total de 90 kW, semelhante à de um quattro Audi e-tron, por exemplo. Segundo a Renault, neste modo é possível percorrer 700 km com uma única carga.

Morphoz terá carregamento por indução e não só!

Além da novidade do carro esticar e encolher, ele também apresenta algo que já se fala há algum tempo, carregamento sem fios. Assim, o Renault Morphoz poderá carregar por indução, até mesmo em movimento. Isto, claro, se as estradas permitirem esta funcionalidade um dia.

Outros detalhes interessantes são a direção nas quatro rodas (a tração está na traseira) e a conectividade 5G, tanto no interior do automóvel como para a comunicação com o exterior.



Agora, é um facto que o Renault Morphoz é um exemplo com muita ficção científica, no entanto, a sua plataforma não é. Esta baseia-se na CMF-EV, desenvolvida pela Aliança Renault-Nissan, sobre a qual serão construídas as futuras gamas elétricas dos dois fabricantes. Esta está já a ser utilizada pela primeira vez num Renault.

Os designers franceses combinaram o conceito de flexibilidade com componentes ecológicos no interior. Um bom exemplo é a consola central que se estende através do painel de instrumentos como uma coluna vertebral.

A sua camada superior é uma folha muito fina de madeira sobre látex flexível. Se for colocado um smartphone sobre esta superfície, o carro deteta a sua presença e é capaz de combiná-lo com a inteligência artificial que rege os sistemas do Morphoz.

Inteligência artificial ao serviço do carro elétrico

As marcas estão a trazer para dentro dos seus carros a Inteligência Artificial. Assim, com o intuito de controlar determinadas rotinas, os assistentes virtuais controlam vários aspetos relacionados com a usabilidade e segurança. Também aqui este assistente tem um papel ativo.

O assistente pessoal controla a informação mostrada no imenso ecrã digital Living Screen, que é diferente se estivermos no modo Cidade. Neste modo urbano os dados irão predominar sobre a nossa agenda. Já no Modo Viagem, será a navegação que predominará.

O Renault Morphoz também possui um sistema de condução autónomo de nível 3 que permite aos seus ocupantes passarem todo o tempo a desfrutar da viagem, e os designers da Renault também confirmaram que a linguagem de design deste concept car irá marcar as linhas de uma futura família de modelos elétricos da marca.

