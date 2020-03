Com já vários anos de mercado, a Huawei tem na série P Lite um dos maiores motores de vendas na sua gama de smartphones.

Depois de apresentar no mês passado o novo Huawei P40 Lite, surgem agora relatos de um novo smartphone, o Huawei P40 Lite E. Vamos conhecê-lo.

A Huawei, embora com alguns obstáculos, continua a ser uma das marcas com maior notoriedade e com mais vendas no mercado dos smartphones. Se os seus equipamentos de topo têm uma excelente receção no mercado, é na gama média e baixa que a marca chinesa tem conquistado um maior número de seguidores.

Com a gama P Lite a liderar as vendas neste segmento, são vários os equipamentos Huawei que combatem neste mercado. Para este ano a marca chinesa já apresentou a sua novidade nesta série, o Huawei P40 Lite com o preço mais barato dos últimos anos, mas agora surgem indícios que um novo equipamento poderá estar a chegar.

Huawei P40 Lite E – Um smartphone para atacar a gama baixa

Embora não se conheça oficialmente a sua existência, surgiu recentemente no loja online da Huawei Polónia um modelo intitulado P40 Lite E. Este é um modelo nunca antes apresentado e que deverá ser uma novidade este ano.

Olhando para as suas características, percebemos que mantém o mesmo processador, o Kirin 810, mas que sofre vários cortes face ao seu irmão. A nível de ecrã encontramos um painel IPS de 6,39″ e resolução HD+. O processador será o Kirin 810, como já tinhamos referido, e será acompanhado de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Já a bateria será de 4000 mAh e terá “apenas” um carregamento de 10W.

Ao nível da fotografia, encontramos um conjunto de 3 câmaras com um sensor principal de 48 MP acompanhado de uma grande angular de 8 MP e uma câmara destinada ao modo retrato de 2 MP.

Neste novo equipamento o sensor de impressões digitais volta para a traseira e, infelizmente, o conector de carregamento também regride para o Micro-USB. Outra regressão que observamos é na versão de Android, uma vez que este equipamento integra a EMUI 9.1 baseada em Android 9 Pie e, além disso, sem trazer os serviços da Google.

Embora não haja informações oficiais sobre este equipamento, surgiu recentemente no loja online oficial da marca na Polónia com um preço de 162€ (valor convertido da moeda local). Até ao momento não sã conhecidos os planos da marca e não se sabe se a sua venda irá ser expandida a outros países.

Com este equipamento a Huawei apresenta uma hipótese interessante a nível de processador, RAM, ROM, câmaras e bateria para este segmento, mas acaba por surpreender com a regressão para duas tecnologias quase obsoletas, como é o caso do conector micro-USB e o Android 9 Pie.