Desde que o Android e o iOS surgiram que a batalha entre estes dois sistemas tem sido grande. Sem nunca se assumirem concorrentes, têm tentado conquistar o mercado que já dominam de forma isolada.

É por isso interessante ver os trabalhos que têm surgido para migrar estes sistemas entre hardware, o que até agora tem sido impossível. Pois essa verdade mudou e agora já é possível correr o Android num iPhone. Ainda não é perfeito, mas é o início de algo completamente diferente.

Usar o Android no iPhone?

Há muitos anos que vários projetos tentam fazer a troca de sistemas operativos entre plataformas móveis. São apenas testes e provas de conceito, mas mostram a real possibilidade que as marcas recusam e que os utilizadores pedem há vários anos.

A mais recente proposta nesta área vem do projeto Sandcastle e traz para o iPhone o sistema operativo da Google. Este consegue ser virtualizado nesse smartphone e assim dar ao utilizador a possibilidade de usar o Android. Ainda não é uma solução perfeita, existindo componentes que não são suportados.

Projeto Sandcastle trata disso

Da tabela apresentada, o foco está mesmo no iPhone 7, 7 Plus e iPod Touch, onde a maioria dos componentes são suportados. É ainda uma versão beta, que exige que o smartphone da Apple tenha jailbreak feito, com o Checkra1n. Para tal pode até ser usado o próprio Android.

O processo requer também a ligação a um PC para que o Android seja transposto e instalado no iPhone. Assim, o iOS suporta a virtualização deste sistema, que passa a ser a base e o principal em utilização no smartphone da Apple.

Apple não deverá gostar deste passo

Para a equipa responsável pelo projeto Sandcastle, a Corellium, esta não é a primeira vez que este passo é dado. Há cerca de 10 anos foram responsáveis por trazer o Android pela primeira vez dentro do iPhone. Foram também recentemente processados pela Apple por alterarem o próprio sistema.

Há ainda um longo caminho a ser traçado para que o Android corra de forma plena e completa no smartphone da Apple. No entanto, este é um passo importante para fazer esta passagem, que algum dia poderá ser útil.