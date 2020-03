O jailbreak no iOS sempre foi um processo que envolvia a utilização de um PC ou o acesso a uma simples página web. No entanto, não é um algo complexo, graças às apps criadas para dar suporte a este passo de mudança no iPhone.

Agora, e numa versão que está ainda em testes, uma nova ferramenta surgiu. O Checkra1n tem uma particularidade única e singular. Funciona diretamente no Android e permite que seja feito jailbreak ao iPhone com uma simples ligação entre estes smartphones

Android pode fazer jailbreak ao iPhone

Depois de um longo período em que o jailbreak esteve afastado do iOS e do iPhone, este parece ter voltado. A Apple poderá ter aligeirado o seu controlo e novas formas de dar liberdade ao sistema operativo móvel surgiram.

Esta ferramenta que agora surgiu vem dar continuidade a este processo, ainda com uma originalidade única e que potencia a mobilidade. Baseia-se no Android e permite explorar a falha Checkm8 bootrom, para assim conseguir fazer jailbreak ao iPhone.

O iOS fica à mercê de qualquer smartphone

Esta tem a vantagem de conseguir ser aplicada no iOS 13 e assim estar próxima das versões mais recentes. Pode ser usada num vasto leque de equipamentos, iniciando-se no iOS 12.4 e subindo a versões posteriores.

O processo está explicada numa thread do Reddit, onde todos os passos estão descritos em detalhe. Também o equipamento e software necessário está aqui apresentado para que seja possível aplicar o jailbreak no iPhone através do Android

O Checkra1n não é ainda definitivo

Do que se sabe, este jailbreak é simples de aplicar, bastando alguns comandos, mas tem ainda uma condicionante importante. O Checkra1n não é definitivo e assim, obriga a que a cada reiniciar do smartphone este tenha de ser repetido.

Com esta simplicidade, bastando um Android e um cabo USB, é simples ter sempre o iPhone com jailbreak e assim conseguir tirar um pouco mais do iOS. Não sendo algo que a Apple possa bloquear, uma vez que é apenas software, é curioso e irónico que seja o seu maior concorrente a abrir as portas do iOS.