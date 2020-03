OnePlus 8 Pro deverá integrar carregamento sem fios de 30W

Depois de terem sido lançados vários leaks sobre os novos equipamentos da OnePlus, já pouco há a descobrir sobre estes novos smartphones.

No entanto, através de uma nova leak, ficámos agora a conhecer mais detalhe sobre a tecnologia de carregamento sem fios do OnePlus 8 Pro.

A OnePlus foi, durante vários anos, a fabricante de smartphones com a melhor tecnologia de carregamento rápido do mercado. No entanto, com o avanço da concorrência, isso foi algo que foi mudando ao longo dos tempos.

Além de um carregamento mais rápido, a concorrência apostou também desde cedo na tecnologia de carregamento sem fios, algo que a marca chinesa tinha vindo a deixar de parte nos seus equipamentos.

OnePlus inclui tecnologia de carregamento sem fios a 40W no OnePlus 8 Pro

No entanto, agora que esta tecnologia está cada vez mais madura e se vem tornando algo quase obrigatório nestes equipamentos, a OnePlus decidiu finalmente avançar com a sua inclusão, embora deverá estar só presente no modelo mais caro.

Assim, o OnePlus 8 Pro deverá integrar uma tecnologia de carregamento sem fios de 30W, que se irá aliar à tecnologia de carregamento com fio Super Warp de 5A e 10V.

De relembrar que o OnePlus 8 Pro terá um ecrã AMOLED de 6,5″ FHD+ com taxa de atualização de 120 Hz e uma câmara punch hole no ecrã. O processador será o Qualcomm Snapdragon 865, com conectividade 5G e uma GPU Adreno 640. Ao nível de RAM teremos 8 ou 12 GB e as opções de 128 ou 256 GB de armazenamento UFS 3.0. No software teremos a OxygenOS 10 baseada no Android 10.

Para fotografia e vídeo, encontraremos uma câmara tripla com sensores de 60 MP + 16 MP + 13 MP e uma suposta câmara dupla frontal com sensor Samsung GD1 de 32 MP e outro ToF 3D.

Segundo os últimos leaks, o OnePlus 8 Pro deverá custar 799€ e deverá ser apresentado no dia 14 de abril.

Com esta novidade, a OnePlus volta assim à guerra das tecnologias de carregamento, igualando assim o carregamento rápido que a Xiaomi introduziu na série Mi 10.