A Xiaomi surpreendeu ao mostrar um carregador sem fios capaz de recarregar totalmente uma bateria de 4.000 mAh em apenas 40 minutos. Literalmente é um carregamento que vai dos 0% aos 100% em menos de uma hora.

Sendo a bateria um dos aspetos que as pessoas valorizam na altura de comprar um smartphone, a marca chinesa poderá ter assim mais um trunfo para conquistar clientes.

A Xiaomi é cada vez mais uma marca de confiança e com equipamentos na vanguarda da inovação. Relembramos que a empresa vendeu 26 milhões do modelo Mi 10 em apenas um minuto, sendo que 40% dos compradores eram clientes de outras marcas.

Para além das populares Mi Band, está também quase a chegar o Xiaomi Mi Watch, que será concorrente do Apple Watch.

A empresa chinesa está também a construir uma fábrica 100% autónoma, e a desenvolver máscaras inteligentes que avaliam o ar que respiramos.

Carregador sem fios da Xiaomi carrega bateria de 4.000 mAh em 40 minutos

É provável que os carregadores wireless sejam uma das próximas apostas das grandes marcas para 2020.

Assim, para começar já a ganhar terreno, a Xiaomi mostrou um vídeo onde um carregador sem fios carrega totalmente uma bateria de 4.000 mAh em apenas 40 minutos.

O carregador pertence a uma versão personalizada do Mi 10 Pro, com uma potência de 40W. Esta exibição surge, curiosamente, apenas alguns dias após a Vivo apresentar o seu protótipo APEX 2020, com um carregamento wireless de 60W.

Veja o vídeo:

Logo após 20 minutos de carregamento, o Mi 10 Pro chegou aos 57% de carga. Ou seja, considerando que corresponde a 2.280 mAh, é superior aos 20 minutos que o smartphone da Vivo demorou a carregar uma bateria de 2.000 mAh.

São apenas comparações observáveis, podendo haver condicionantes ao longo do processo de carregamento, até porque normalmente as últimas fases da recarga demoram mais tempo.

Contudo, a Xiaomi apresenta resultados bastante interessantes, que a maioria dos carregadores com fio não consegue. Mas para já não há qualquer anúncio sobre o lançamento do carregador nem da versão especial e compatível do Mi 10 Pro.

O vídeo foi inicialmente publicado pela Xiaomi na rede social chinesa Weibo, e depois colocado no YouTube.

