PS5 ou Xbox X: Qual destas consolas considera que será a melhor?

O ano de 2020 vai trazer duas grandes novidades no mundo do gaming, isto porque são aguardadas, ansiosamente, as consolas de duas grandes marcas: a PS5 da Sony e a Xbox X da Microsoft.

Na nossa questão desta semana pretendemos saber qual destas duas consolas considera que vai ser a melhor.

Os gamers estão em pulgas enquanto aguardam por novidades relativamente às duas consolas que serão lançadas este ano. Falamos da PlayStation 5 da Sony e da Xbox Series X da Microsoft.

Mas, o que já sabemos sobre cada uma delas?

A PlayStation 5 da Sony

A Sony, até ao momento, não adiantou muitos pormenores sobre a sua PS5 que, segundo o Gamers Gate, será colocada à venda no dia 4 de dezembro de 2020. No entanto março é o mês apontado para o anúncio da consola.

Em abril de 2019 ficámos a conhecer algumas especificações da consola através de Mark Cerney. Algumas dessas características foram depois confirmadas pelos CEO da marca no CES2020, das quais se destacam:

Som 3D

Ray-Tracing

Blu-Ray Ultra HD

Armazenamento SSD de alta velocidade para minimizar os tempos de carregamento

Novas funções hápticas para o comando, com novas funções adaptáveis.

Um rumor indica que o preço deverá rondar os 69.800 yenes japoneses, ou seja, cerca de 575€ numa conversão direta. A confirmar-se este preço, será uma das consolas mais caras de sempre, com um aumento de mais de 43% face à PlayStation 4.

Diz-se ainda que a PS5 irá executar os jogos das consolas anteriores e que o comando irá interagir com um assistente virtual.

O SSD da Samsung vai garantir velocidades de 6GB/segundo à PlayStation 5 e já pode aguardar por mais informações através do site oficial da consola.

Questionámos os nossos leitores e 70% diz que está a pensar comprar a nova PS5.

A Xbox Series X da Microsoft

A Microsoft tem, aos poucos, revelado pormenores interessantes acerca da Xbox Series X.

Uma das novidades é que o hardware da Xbox Series X terá um poder de 12 teraflops de processamento. Isso traduz-se no dobro da capacidade da Xbox One X e oito vezes mais do que a Xbox One original. Para além disso terá ainda ray-tracing.

As principais características técnicas já conhecidas da Xbox Series X são:

Processador AMD personalizado com arquiteturas Zen 2 e Navi

GPU de 12 teraflops

Ray-tracing via DirectX acelerado por hardware

Suporte para resolução 8k

Variable Rate Shading

Suporte até 12 fps

SSD da próxima geração

Suporte para HDMI 2.1

Para além disso, Larry Hryb, diretor de programação da Xbox, revelou recentemente que a funcionalidade de resumo rápido irá permitir aos jogadores retomarem os jogos sempre que a consola seja reiniciada.

É um recurso semelhante ao existente na Xbox One, mas a Xbox Series X vai possibilitar retomar um jogo que ficou suspenso, em situações como o reiniciar do equipamento, troca de jogos ou sair do modo de espera.

