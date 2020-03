Rubrica: As apps desenvolvidas pelos nossos leitores [119]

Cá estamos para mais uma rubrica de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim… tudo o que possam imaginar.

Vamos então conhecer as 4 apps de hoje.

As apps dos nossos Leitores

WatchDrink

A app WatchDrink permite calcular o nível aproximado de álcool no sangue.

Para ter uma melhor precisão, tem em conta o sexo e o peso do utilizador e faz ainda o registo das bebidas que se vai consumindo.

A app está a ser ainda trabalhada e pretende incluir a capacidade de efetuar o cálculo tendo em conta a alimentação, estilo e vida e o estado emocional.

WatchDrink ajuda na prevenção e o utilizador será informado das repercussões do consumo abusivo de bebidas alcoólicas, bem como das taxas legais para conduzir.

A app foi desenvolvida por um grupo de estudantes de Engenharia Informática na Universidade de Coimbra, entre eles Rui Barata, no âmbito da cadeira Processos de Gestão e Inovação. Está disponível gratuitamente para Android.

WatchDrink

OnTime – Transportes Públicos do Porto

Com a app OnTime, chegar a horas ao seu destino nunca foi tão fácil.

A aplicação permite-lhe ver, em tempo real, todos os horários dos autocarros STCP e metro do Porto. Pesquise pelo nome ou código da paragem e obtenha rapidamente o tempo estimado para as próximas passagens.

Pode ver ainda as paragens à sua volta e as linhas completas com informações das zonas para nunca se enganar.

Para além disso, é possível também adicionar paragens aos seus favoritos e personalizar com um nome ao seu gosto.

A app foi desenvolvida pelo leitor Paulo Costa e podem instalá-la, gratuitamente, no vosso Android.

On Time

Replica – Projeção de Ecrã para Chromecast

A app Replica permite duplicar o seu ecrã na sua TV com o Chromecast. Desta forma, poderá projetar facilmente o seu dispositivo iOS na sua TV com o Chromecast.

Basta instalar a app, ligar-se ao seu dispositivo Chromecast ou TV com Chromecast e iniciar a comunicação para duplicar o seu ecrã.

É fácil de configurar e é compatível com todas as versões do Google Chromecast, exceto o Chromecast Audio.

A app foi desenvolvida por Tiago Martinho e está disponível gratuitamente para iOS.

Replica

STUDO

STUDO é uma app para TV que bloqueia o sinal de televisão da vodafone. Para desbloquear, as criancçs da casa têm que fazer um jogo de perguntas e o número de perguntas e horário de bloqueio é definido pelos pais.

As perguntas acompanham o currículo das disciplinas de português, matemática e estudo do meio para o primeiro ciclo e há ainda um nível abaixo para o pré escolar.

Cada pergunta respondida corretamente dá pontos que os utilizadores trocam por novos personagens.

Funciona em modo free ou subscrição nos serviços TV da Vodafone.

Resumidamente, a app é uma nova visão e proposta bem mais divertida para o estudo e trabalhos de casa, e já ganhou o TV Innovation Challenge by Vodafone Power Labs.

A app é da autoria do leitor João Martins.

STUDO

O que acharam das aplicações desta semana?