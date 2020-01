PS5 – Especificações finais, data de lançamento e preço

Será já este ano que chegará ao mercado a tão esperada PlayStation 5 (PS5). Na CES 2020, Jim Ryan, presidente e CEO da marca confirmou o nome da consola e também algumas das suas características.

Entretanto, já há mais informação! Conheça todas as especificações, data de lançamento e preço.

Está difícil a Sony manter em segredo as características da sua próxima “bomba”…a PlayStation 5 ou simplesmente PS5. Na CES 2020 foram reveladas várias características pelo próprio CEO da Sony das quais se destacam…

Som 3D

Ray-Tracing

Blu-Ray Ultra HD

Armazenamento SSD de alta velocidade para minimizar os tempos de carregamento

Novas funções hápticas para o comando, com novas funções adaptáveis.

Características reveladas da PlayStation 5

Entretanto, no Pastebin foram publicadas todas as características da PS5, versão base. Além das especificações, ficou também a saber-se que a nova consola da Sony custará cerca de 350 euros, virá com um comando e um jogo. As especificações são as apresentadas na imagem seguinte. A data de lançamento será a 20 de novembro.

Obviamente que nenhuma das informações foi confirmada pela Sony, no entanto, a informação não é descabida. De acordo com as informações, foram vendidas 106 milhões de unidades em todo o mundo. Ao nível dos jogos foram vendidos 1150 milhões.. Relativamente aos óculos VR, a marca vendeu 5 milhões.

Mensalmente, a Sony registou 103 milhões de utilizadores ativos. O serviço PlayStation Plus tem 38,8 milhões de subscritores.

