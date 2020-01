Chegou o primeiro tablet com ecrã tátil para invisuais

A acessibilidade é um dos cuidados e prioridades que muitas marcas e equipamentos tecnológicos têm tido. Nesse sentido surge o Tactile Pro, o primeiro tablet tátil para invisuais.

Algumas soluções, como esta que falámos em 2011, surgiram para auxiliar as pessoas com deficiência visual no acesso às tecnologias, bem como a todas as oportunidades que estas oferecem.

Mas agora há uma nova e mais robusta solução: o Tactile Pro.

Tactile Pro é um tablet com ecrã tátil destinado a pessoas invisuais.

É um equipamento inovador, intuitivo e de fácil utilização que permite a quem tem deficiência visual aceder às informações a partir da tecnologia.

O produto da empresa PCT surge após 12 anos de investigação de Mr. Jung, seu criador e CEO da empresa.

O equipamento é composto por um teclado e ecrã de braille que se liga, via Bluetooth, a outros equipamentos inteligentes.

O ecrã tem output multinível com um tempo de resposta de apenas 0,3 segundos. Este será, por exemplo, o tempo que demora a abrir uma página na Internet.

O sistema funciona com Android, estando capacitado para transformar as informações das páginas da Internet em áudio, braille e também braille em imagens.

O Tactile Pro permite navegar na Internet, editar documentos, jogar jogos, trocar mensagens, podendo ainda ser usado como e-reader.

Tem capacidade para armazenar mais de 100 mil livros de braille e funciona em diversos idiomas, todos traduzíveis para braille.

O utilizador pode optar por escrever em braille, e ter os conteúdos a que aceder automaticamente traduzidos para o idioma escolhido.

Este é o primeiro tablet do mundo para invisuais e, por isso, foi galardoado com o Prémio Inovação na CES 2020.

