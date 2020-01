Aces of the Luftwaffe – Squadron, prestes a chegar a Android e iOS

A HandyGames divulgou que se encontra muito próxima a data de lançamento para dispositivos mobile do seu Aces of the Luftwaffe – Squadron. Nesse sentido, as pré-compras já se encontram disponíveis para Android e iOS.

É caso para dizer que Aces of the Luftwaffe vai levantar voo e tornar-se completamente mobile.

A HandyGames (responsável por Townsmen: A Kingdom Rebuilt – The Seaside Empire, SpellForce: Heroes & Magic ou Through the Darkest of Times) é uma empresa de desenvolvimento de jogos alemã que, como podem ver, já tem alguns créditos no meio.

Aces of the Luftwaffe – Squadron trata-se de um dos seus jogos de maior sucesso tendo já sido lançado para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e, agora, vai passar a ser completamente mobile, com o lançamento próximo para dispositivos mobile (iOS e Android).

Na sua essência, trata-se de um jogo de aviões com uma perspetiva top-down (visto de cima) no qual vamos pilotando as nossas aeronaves ao mesmo tempo que são lançadas vagas de inimigos contra nós. Com inúmeros power-ups e armamentos que vamos adquirindo, o objetivo é chegar ao final de cada nível e de derrotar o respetivo boss em combates que se antecipam brutalmente frenéticos.

Prestes a chegar a Android e iOS

A versão a ser lançada agora para os dispositivos mobile irão incluir o jogo original, assim como o DLC “Nebelgeschwader”, duplicando assim o conteúdo disponível uma vez que representa uma segunda campanha inteira. 50 níveis distintos, esperam os jogadores.

Em Squadron, será possivel experienciar ambos os lados da barricada, ou seja, ambos os lados do conflito alternativo que a história apresenta! A campanha dos Aliados permite que o jogador vista a pele de um squad leader que terá de, juntamente com os seus wingmen enfrentar uma potencial invasão alemã aos Estados Unidos. Esta campanha consiste em 25 níveis.

Do lado dos Alemães, o jogador fará parte do esquadrão de elite “Nebelgeschwader” que tentará, como é óbvio, derrubar as defesas americanas. No entanto, e sob a forma de um pequeno teaser, o jogador vai-se aperceber de que é uma marioneta num plano mais cruel.

Serão mais 25 níveis à disposição nesta campanha do lado do Eixo, assim como novas aeronaves e skills para desbloquear.

Pre-Order on Google

Pre-Order on iOS

Principais features de Aces of the Luftwaffe – Squadron:

História cativante em ambas as campanhas

Co-op multiplayer para até to 4 jogadores

Intensos dogfights contra vagas imensas de inimigos e combates com bosses épicos

Skill trees com habilidades individuais para cada piloto

Sistema de Achievement

Banda sonora épica

Aces of the Luftwaffe – Squadron já se encontra disponível para PS4, Nintendo Switch, Windows e Xbox One. Assim, as versões iOS e Android estão para breve, com as pré-compras já disponíveis.

Aces of the Luftwaffe – Squadron