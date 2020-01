A Samsung, há poucos dias, revelou os primeiros dados referentes às vendas do smartphone dobrável Galaxy Fold. Agora foi a vez da Huawei, que tem no Mate X a sua oferta no segmento dos smartphones dobráveis.

Um dos conceitos que rompeu o mercado em 2019 foram os smartphones dobráveis. De forma inesperada, várias fabricantes apresentaram as suas propostas e por isso é uma área ainda em expansão.

No passado mês de fevereiro, o mundo foi surpreendido com a apresentação de dois smartphones dobráveis que introduziram assim um conceito completamente novo no mundo dos smartphones, um conceito futurista e inovador. As duas fabricantes que mais vendem atualmente foram as responsáveis por isto, sendo a Samsung e Huawei.

A Samsung foi a primeira, com a apresentação do Galaxy Fold. Passado poucos dias, a Huawei deu a conhecer a sua resposta, com o Mate X que adota uma solução diferente!

Independentemente da escolha de “melhor smartphone” entre estes dois pesados, ambos tiveram dificuldades em chegar ao mercado. Tal deveu-se sobretudo a dificuldades na produção, que é bastante complexa.

Huawei revela os números de vendas do Mate X

Devido aos problemas na produção, o Galaxy Fold iniciou as vendas em setembro e o Huawei Mate X em novembro. Desde então tem havido uma corrida por ver qual o mais vendido e bem sucedido comercialmente…

A Samsung divulgou recentemente os seus dados, depois de uma informação aparentemente errada que dava conta de ter atingido a marca de 1 milhão de smartphones dobráveis vendidos.

Como resposta, a Huawei dez o mesmo durante a CES 2020. Segundo o indicado pela fabricante chinesa, têm sido vendidos 100.000 Mate X mensalmente. Ou seja, desde novembro já foram vendidos mais de 200.000 unidades deste smartphone dobrável.

Tais números são inferiores aos da Samsung, mas a verdade é que o Huawei Mate X chegou posteriormente ao mercado e, para além disso, as suas vendas estão limitadas à China. Neste mercado, o Mate X custa 16.999 Chinese chineses que corresponde a cerca de 2.200€.

A Samsung prepara-se para apresentar outro smartphone dobrável…