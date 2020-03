Huawei Search – Mais uma alternativa às aplicações da Google

Com as limitações que a Huawei tem tido no acesso às aplicações e serviços da Google, rapidamente desenhou um plano B para responder às suas necessidades. Depois da loja de aplicações, está agora em fase beta a Huawei Search, uma alternativa ao Google Search.

Conforme foi dado a conhecer, a Huawei tem 26 milhões de dólares pagara pagar aos programadores. A marcas chinesa quer criar aplicações para os seus dispositivos que possam substituir por completo as ferramentas da Google.

Depois do bloqueio comercial dos Estados Unidos à Huawei, muitas foram as dificuldades da empresa chinesa para se manter em alguns mercados de forma competitiva. Contudo, de forma a responder às suas necessidades e para manter a sua aposta no mercado dos smartphones, a marca chinesa desenhou um plano B.

Para acompanhar os novos equipamentos que a marca tem lançado desde a série Mate 30, a Huawei tem desenvolvido algumas aplicações alternativas às soluções da Google. Depois da APPGallery, a loja de aplicações que tem obtido um crescimento impressionante, outras aplicações estão a ser desenvolvidas.

Após se saber que a Huawei estaria a trabalhar com a TomTom numa aplicação de mapas e navegação, surge agora em versão beta uma alternativa ao Google Search, a app Huawei Search.

Huawei Search – A nova aplicação de pesquisa no dispositivo e online

A Huawei Search é nova aplicação da marca chinesa, que foi lançada em fase beta, e que pretende ser mais uma alternativa às aplicações da Google. Esta aplicação está divida em três separadores onde podemos aceder a diferentes tipos de conteúdo de forma rápida.

Na zona de pesquisa podemos procurar informações em texto, imagem ou vídeo, permitindo chegar a itens ou conteúdo no próprio dispositivo, ou online. Além disso, podemos também encontrar atalhos diretos para pesquisas específicas como é o caso da meteorologia.

Além da função de pesquisa, encontramos também a opção de discover, similar (até em nome) ao Google Search, onde podemos ver as notícias mais relevantes.

O último separador é o de perfil, onde podemos aceder às informações da nossa conta e às configurações da aplicação.

Quanto ao motor de pesquisa que a Huawei estaria a utilizar, ainda não se conseguiu perceber qual estaria a ser utilizado. Uma das primeiras hipóteses seria o Bing, uma vez que a Microsoft tem licença para negociar com a empresa chinesa. No entanto, essa foi uma opção já colocada de parte, assim como a grande maioria dos restantes players mais relevantes. Existe também a opção de a Huawei ter desenvolvido o seu próprio motor de pesquisa.

Outra novidade é que esta aplicação é compatível com o modo escuro da EMUI 11, algo que só recentemente foi incluído no Google Search.

Por agora esta aplicação está a ser testada por um conjunto de utilizadores de forma a melhorar a aplicação. Acredita-se que, num curto espaço de tempo, esta seja uma função que deixará de ser Beta, passando a integrar a EMUI como app nativa.