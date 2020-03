A OPPO, embora não seja muito conhecida no nosso país, é um dos grandes fabricantes do mercado os smartphones.

Como prometido, a marca chinesa apresentou os seus novos flagships ontem, o Find X2 e o X2 Pro, que prometem agitar o mercado.

O mercado dos smartphones tem mudado muito ao longos dos últimos anos. Grandes marcas como a Sony e a HTC têm aos poucos desaparecido e novas marcas, como a Huawei, a Xiaomi e a OPPO, têm ganho cada vez maior destaque.

Depois de conhecermos alguns dos flagships para este ano, como o Xiaomi Mi 10, o Sony Xperia 1 II, ou o Samsung S20, chegou agora a vez da OPPO apresentar as suas novidades.

Num evento realizado ontem, a marca chinesa apresentou dois novos equipamentos. Embora sejam muito similares nas características base, existem certos pontos, como é o caso da fotografia, onde as diferenças surgem.

OPPO Find X2

O OPPO Find F2 vem equipado com um ecrã OLED de 6,7″, rácio 20:9, resolução QHD+ e câmara Punch-Hole. Conta ainda com Gorilla Glass 6, um painel com taxa de atualização e 120 Hz e 513ppi.

A nível de processador, encontramos um processador Qualcomm Snapdragon 865, acompanhado por uma GPU Adreno 650. Teremos ainda uma RAM LPDDR5 de 8 GB e 128 ou 264 GB de armazenamento interno UFS 3.0.

Para fotografia, encontramos um conjunto de três câmaras. O sensor principal é o Sony IMX586 de 48 MP, e está apoiado por um sensor de 12 MP com lente grande angular e um sensor de 13 MP com zoom optico de 3x e zoom digital de 10x.

A bateria será de 4200 mAh e terá carregamento rápido de 65W, com a promessa de uma carga completa em apenas 38 minutos. O 5G também já uma realidade, além de Bluetooth 5.0 Wifi 6, GPS NFC e um conector USB tipo-C.

O sensor de impressões estará debaixo do ecrã, contará com uma certificação IP54 e terá Color OS baseado no Android 10.

OPPO Find X2 Pro

O OPPO Find X2 Pro partilha muitas das novidades da versão base. No entanto, destaca-se em algumas características chave.

A primeira diferença centra-se na memória RAM e armazenamento, uma vez que este modelo passa a estar equipado com 12 GB e 256 ou 512 GB de armazenamento interno. A bateria sobe também para os 4260 mAh, mantendo o carregamento de 65W.

No entanto, a grande novidade está nas câmaras. O Find X2 Pro vem equipado com um sensor principal Sony IMX 689 com 1/14″ e 48 MP com tecnologia Pixel Binning, resultando em fotografias de 12 MP. A acompanhar temos outro sensor de 48 MP com lente grande angular e um sensor de 13 MP com zoom óptico de 5x, zoom híbrido de 10x e zoom digital de 60x.

Quanto irão custar os OPPO Find X2 e X2 Pro?

Com chegada ao mercado no mês de maio, o OPPO Find X2 terá um custo de 999€ na versão 8/128GB. Já a versão Pro irá também chegar em maio, em preto com acabamento cerâmico ou laranja com acabamento em pele e custará 1199€.