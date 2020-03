Cada vez mais os smartphones usam novas tecnologias para conseguir dar os utilizadores o melhor. A aposta não se tem limitado em usar os melhores processadores e a melhor memória, mas vai mais longe, focando-se nas baterias e na forma como estas carregam.

Este último ponto tem recebido uma atenção especial e cada vez é mais frequente termos presente nestes equipamentos o carregamento sem fios, com potenciais mais elevadas e com tempos cada vez menores. O Android 11 tem aqui uma palavra a dizer e uma novidade foi descoberta. Vai alertar os utilizadores se o smartphone estiver mal posicionado.

Uma novidade importante do Android 11

Com a chegada a primeira versão de testes do Android 11, a Google abriu as portas para o que vai ser a próxima versão deste sistema operativo. As novidades principais foram de imediato reveladas, deixando principalmente ainda muito para ser descoberto.

É precisamente na utilização no dia a dia que os pequenos pormenores vão sendo descobertos, em situações de utilização normais. Estas surgem, muitas vezes, por mero acaso e revelam muito do que está a ser preparado. São detalhes, mas que acabam por fazer toda a diferença.

Alerta se o carregamento sem fios estiver errado

Foi precisamente isso que aconteceu agora, com um dos primeiros utilizadores do Android 11 a revelar uma novidade até agora desconhecida. Recorreu ao Reddit para mostrar por certo o que vai estar disponível associado ao carregamento sem fios.

O que o utilizador jotafett revelou mostra que nesta nova versão do Android, quando um smartphone é colocado de forma errada num carregador sem fios, este vai alertar para esta situação. Será apenas uma mensagem, mas que alerta e ajuda o utilizador.

Google tem muito mais para revelar neste sistema

Esta é apenas uma das muitas melhorias que têm sido detetadas nos últimos dias. Já se falou igualmente da possibilidade de esconder as notificações quando está a ser gravado um vídeo ou da presença de um gravador de ecrã nativo e pronto a ser usado.

Apresentado agora, o Android 11 vai ser desenvolvido nos próximos meses, para ser oficialmente apresentado na I/O deste ano. Nesse momento será dado a conhecer muito mais e iniciam-se depois mais testes e desenvolvimentos.