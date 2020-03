Google cancela o I/O 2020, a conferência para programadores, devido ao Covid-19

A Google decidiu cancelar o I/O 2020, a sua conferência para programadores, devido a preocupações com o Coronavírus.

Este é, assim, mais um evento que não será realizado por causa do vírus, e já se contam pelos dedos os que têm resistido.

Já são vários os eventos cancelados devido ao Coronavírus, como por exemplo o Mobile World Congress, a Game Developer’s Conference e o Geneva Motor Show.

Agora o cancelamento também bateu à porta da Google.

A gigante americana tomou medidas preventivas contra o Coronavírus e, por isso decidiu cancelar a sua conferência para programadores.

O evento I/O 2020 tinha data marcada para os dias 12, 13 e 14 de maio, no Anfiteatro Shoreline em Mountain View, na Califórnia, EUA.

A Google enviou um email a todos os participantes a dar conhecimento desta decisão, deixando ainda um esclarecimento no twitter:

Segundo as informações do email, todos os participantes irão receber um reembolso até dia 13 de março. Para além disso, terão ainda a opção de comprar automaticamente o bilhete para o I/O de 2021.

A Google deixou ainda a informação no site oficial do I/O 2020:

Devido às preocupações com o Coronavírus (COVID-19) e de acordo com as orientações de saúde do CDC, da OMS e de outras autoridades de saúde, decidimos cancelar o evento Google do I/O no Anfiteatro Shoreline Amphitheatre.

Os visitantes que compraram bilhete para o I/O 2020 serão reembolsados a 13 de março de 2020. Mas caso não verifiquem o crédito no vosso extrato, contactem io@google.com. Os visitantes que se registaram para o I/O 2020, não precisam registar-se para o ano, pois ser-lhes-á garantida a opção de comprar o bilhete para o I/O 2021.

Nas próximas semanas, iremos explorar outras formas de desenvolver a Google I/O para melhor se ligar à nossa comunidade de programadores.