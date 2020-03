Juntamente com outras grandes marcas que têm perdido o comboio dos smartphones, a HTC tem sentido dificuldades para se manter à tona.

Num lançamento bastante surpreendente, a marca taiwanesa lançou o Wildfire R70 com Android 9.0 Pie e conector Micro USB.

Juntamente com a Sony e outros gigantes, a HTC é uma das marcas históricas do Android que enfrenta grandes dificuldades para se aguentar no mercado dos smartphones.

Depois de vários modelos com pouco sucesso, é importante que estas marcas recuperem a atenção dos consumidores de forma a reconquistar o seu lugar no mercado. Se a Sony apostou forte com os novos Xperia 1 II e Xperia 10 II, a HTC não parece seguir o mesmo caminho.

Em pleno ano de 2020, a marca taiwanesa apresentou um surpreendente equipamento que conta coma alguma tecnologia já um pouco desatualizada e longe do que está a ser lançado pela sua concorrência.

HTC Wildfire R70 – Um smartphone lançado em 2020 com Android 9.0 Pie

O novo HTC Wildfire R70 chega-nos com um ecrã de 6,53″e resolução HD+. Além disso encontramos um processador Mediatek Helip P23 acompanhado de 2 Gb de RAM e 32 Gb de armazenamento.

A nível de câmara, teremos um sistema triplo com um sensor principal de 16 MP. Será acompanhado de um sensor de 2 MP para macro e outro de 2 MP para o modo retrato.

Já em bateria, teremos 4000 mAh que poderá ser carregada através de um conector micro USB. Quanto à versão de sistema operativo, encontramos um surpreendente Android 9.0 Pie.

Com um preço previsto a rondar os 125€, este equipamento pretende enquadrar-se na gama baixa. No entanto, tendo em conta a concorrência de marcas como a Xiaomi e Realme neste mercado, onde possuem melhores ofertas em relação qualidade/preço, torna-se difícil para a HTC voltar a conquistar o seu espaço.

A marca taiwanesa tem andado um pouco perdida no mercado. Longe dos tempos áureos de outrora, este é mais um exemplo de como está a ter dificuldades em acompanhar as últimas tendências que têm sido lançadas pelos restantes fabricantes.