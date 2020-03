Precisa de um novo computador? Então considere um Mini PC Bmax

Os Mini PC são hoje uma excelente alternativa aos grandes desktops que desde cedo nos habituámos a ver nas secretárias ou até no chão do escritório a roubar espaço. Se o seu tipo de utilização não é muito exigente e gosta de arrumação, então o mais adequado para si poderá ser um Mini PC.

Conheça a gama de Mini PCs da Bmax, com opções para diferentes níveis de exigência.

Os Mini PCs começam a substituir os computadores de secretária

Se até há pouco tempo precisava de gastar uma quantia considerável para ter um computador minimamente digno, agora está mais barato e muito mais compacto. O vulgo computador de secretária lá de casa, montado numa torre, barulhento e provavelmente desatualizado, pode assim ser facilmente substituído por um Mini PC.

Além de permitir uma boa arrumação na secretária, pode até ser aparafusado ao monitor, já que é compatível com a furação VESA. Depois, se necessitar então de o utilizar em locais diferentes, pode transportá-lo com toda a comodidade e ligar a outro ecrã ou TV.

A evolução da tecnologia leva a que um Mini PC, disponível por valores entre 100€ a 400€, seja suficiente para a grande maioria das tarefas. Dessa forma, sem gastar muito dinheiro, é possível ter uma máquina competente para utilizar ferramentas Office, para fazer alguma edição de fotos e vídeos, usar e abusar do navegador e das redes sociais, e até servir de media-center, para os fãs de filmes e séries. Tudo isto está disponível num pequeno equipamento que ocupa pouco espaço, facilmente transportável e que fará do seu escritório um espaço mais agradável.

Gama de Mini PCs da Bmax

A Bmax acaba de lançar uma gama de Mini PCs com uma abrangência muito interessante. Dessa forma, tem uma oferta capaz de satisfazer as necessidades de vários tipos de utilizadores, até determinado nível de exigência.

Desde os 90€ até aos 365€, os 4 modelos que apresentamos de seguida são competitivos no preço e, além disso, oferecem características muito equilibradas.

Bmax B1

O Bmax B1 é um Mini PC de entrada de gama, mas oferece características que o podem deixar impressionado tendo em conta o preço. Tem uma estrutura quadrada ultracompacta, com 12cm de lado e apenas 3,2 cm de altura. Pesa apenas 240g, pouco mais que um smartphone.

Tem um CPU Intel Celeron N3060 Dua Core, com velocidade de relógio até 2,4GHz. O processador gráfico é o Intel 8th Gen HD Graphics 400. Tem 4GB de RAM DDR3 e 64GB de armazenamento interno eMMC. Além disso, tem um slot de expansão M.2 2280 para adicionar uma unidade de armazenamento SSD.

Em termos de interfaces tem 2 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.0, HDMI, VGA, RJ45 Gigabit, jack 3,5mm e leitor de cartões microSD. Já em relação à comunicação sem fios, tem Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 2,4/5GHz. Tem uma ventoinha inteligente para arrefecimento.

Quanto ao sistema operativo, claro, é fornecido com o Windows 10.

O Mini PC Bmax B1 está disponível por cerca de 90€, utilizando o código de desconto BGPPLBMAXB1. Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir da Europa.

Bmax B1

Bmax B2 Plus

O modelo B2 Plus apresenta um design semelhante, embora que, devido às suas capacidades adicionais, exija mais espaço que o modelo B1. Assim, este modelo tem uma dimensão de 12,5×11,2×4,4 cm, com estrutura em alumínio.

Traz o CPU Intel Celeron J4114, um Quad Core com velocidade de relógio até 2,5GHz. O GPU é Intel HD Graphics 400, tem 8GB de RAM DD4 e armazenamento interno de 128GB SSD. Além disso, como slots de expansão, tem um M.2 SATA 2280 e um M.2 NVMe 2280, o que é excelente para quem exige muito da velocidade de leitura/escrita de dados.

Tem 2 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.0, 2 portas HDMI, uma porta USB Tipo-C (compatível com monitores), RJ45 Gigabit, jack 3,5mm e leitor de cartões microSD. Na comunicação sem fios tem Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 2,4/5GHz. Tem também uma ventoinha inteligente para arrefecimento.

O Mini PC B2 Plus está disponível em pré-venda, com envio a partir de dia 9 de março, por cerca de 180€. Note que o preço começa a subir a partir das primeiras 100 unidades.

Bmax B2 Plus

Bmax B3 Plus e B4 Pro

Finalmente, os modelos B3 Plus e B4 Pro são bastante semelhantes, com a mesma caixa metálica e as mesmas interfaces de ligação. No entanto, diferem no seu interior.

Assim, no B3 Plus podemos contar com um CPU Intel de 8ª geração, o Intel Pentium Gold 5405U, um Dual Core com velocidade de relógio até 2,3GHz, com um desempenho consideravelmente superior aos anteriores. O GPU é o Intel HD Graphics 610, de 9ª geração, com suporte para até 3 monitores em simultâneo. Tem 8GB de RAM DDR4 e uma drive SSD NVMe de 256GB, algo pouco comum de encontrar em computadores desta gama de preços.

Já o B4 Pro tem um CPU Intel Core i3-8145U, um Dual Core com velocidade de relógio até 3,9GHz. O GPU é o Intel HD Graphics 620, de 9ª geração, também com suporte até 3 monitores em simultâneo. Tem também 8GB de RAM DDR4 e uma drive SSD NVMe de 256GB. Tal como o B2 Plus, também estes incluem 2 slots de expansão: um M.2 SATA 2280 e um M.2 NVMe 2280.

Quanto a interfaces de ligação, tem 2 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.0, 2 portas HDMI, uma porta USB Tipo-C (compatível com monitores), 1 porta Mini DisplayPort, RJ45 Gigabit, jack 3,5mm e leitor de cartões microSD. Na comunicação sem fios tem Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 2,4/5GHz. Tem também uma ventoinha inteligente para arrefecimento.

O B3 Plus está disponível por cerca de 270€ e o B4 Pro por cerca de 365€. Mais uma vez, note que o preço começa a subir a partir das primeiras 100 unidades.

Bmax B3 Plus

Bmax B4 Pro

Todos os produtos enviados a partir da China não estão sujeitos à alfândega quando utilizado o método de envio EU Priority Line.

Este artigo teve o apoio da Banggood na disponibilização da informação.