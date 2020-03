Chegou ao fim a exclusividade da Zeiss com a Nokia

No mundo dos smartphones, é já histórica a parceria que une a Nokia e a Zeiss no desenvolvimento das câmaras da marca finlandesa.

No entanto, sem grandes avisos prévios, chegou ao fim a exclusividade que a Nokia detinha, passando a Zeiss a negociar também com outras marcas.

Se existe uma ligação histórica no mundo dos smartphones, essa será sem dúvida a parceria que a Nokia mantinha com a Zeiss no desenvolvimento das suas câmaras.

Além das famosas lentes que incorporavam estes equipamentos, a marca alemã era também responsável pelo calibração das lentes e do software de forma a tentar tirar o maior proveito dos sensores fotográficos.

Após anos e anos de trabalho conjunto, chegou ao fim a exclusividade da Nokia neste mercado, passando a Zeiss a trabalhar também com outras marcas.

O primeiro projeto “não Nokia” já é conhecido, tendo a Zeiss se aliado à Sony, uma marca com a qual partilha historial noutros produtos. Assim, a marca alemã ajudou a desenvolver as câmaras do novo Sony Xperia 1 II, um smartphone que promete muito no capítulo de fotografia e vídeo.

Embora este equipamento ainda não incorpore lentes da Zeiss, estando ainda a utilizar as lentes Sony G. Já a Zeiss é responsável pela óptica e pela otimização software e do revestimento anti-reflexo T-Star, de forma a evitar reflexos.

Zeiss deverá continuar a trabalhar com a Nokia, mas irá angariar novos projetos

Com a concorrência a atacar o mercado dos smartphones, como é o caso da Leica e da Hasselblad, a Zeiss tenta agora reposicionar-se neste mercado.

Segundo as declarações da HMD Global, a marca alemã não irá deixar de trabalhar com eles, estando já a serem desenvolvidas experiências exclusivas para os seus equipamentos. No entanto, a marca finlandesa perdeu agora um grande fator de diferenciação.

Depois de começar a trabalhar com a Sony, a Zeiss deverá alargar a parceria para outros modelos da marca nipónica. Além disso, irá começa a olhar para o mercado de forma a identificar novos parceiros que queiram utilizar as suas lentes e o seu know-how na área da fotografia.